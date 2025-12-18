Заедно ли са?
©
48-годишната футболна звезда и 39-годишният супермодел обаче не бързат да обявяват нещата официално, тъй като според множество източници Брейди и Шейк "не са в сериозна връзка".
"Том и Ирина са на едно мнение, а именно, че не търсят нищо сериозно. Те намират време да бъдат заедно, когато могат, и това е всичко", споделя вътрешен източник. "И двамата не излизат с никого другиго; и двамата са официално необвързани, ако някой пита."
Брейди и Шейк започват връзка през юли 2023 г., след като се запознават на сватба на общ приятел в Италия, пише dir.bg.
Оттогава двамата подхранват слуховете за връзка с много снимки пред дома на Брейди в Лос Анджелис, срещи на суши в Ню Йорк и романтично бягство до Лондон.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Дениз смаза Виктор
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Това са трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:08 / 17.12.2025
Криси си призна всичко
16:26 / 17.12.2025
Сланината подобрява имунитета и либидото
16:23 / 17.12.2025
Меган Маркъл загуби надежда
16:24 / 17.12.2025
Юксел Кадриев предизвика буря от коментари
11:12 / 17.12.2025
Божествена награда за тези зодии днес
10:27 / 17.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.