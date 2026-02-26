Захари Бахаров влиза в затвора за трети път в главна роля.Това се случва в "Бъркани яйца“ - режисьорския дебют на Даниел Върбанов, когото досега познавахме като актьор — Баян във "Войната на буквите“, кастинга за ролята на Христо Стоичков по NOVA.Захари Бахаров влезе артистично за пръв път в затвора при снимките на "Дзифт“. Втория път го направи за шестия сезон на "Под прикритие“, чиято премиера предстои.Снимките на "Бъркани яйца“ са били в истински затвор и на екипа е било интересно да се потопят в тази атмосфера.Пред "Телеграф“ продуцентът и режисьор Даниел Върбанов отбеляза: "Както винаги, Захари Бахаров се справи брилянтно. Когато той ти се навие на акъла, оттам насетне го оставяш да направи това, в което е най-добър“. "В един перфектен свят“ искахме Захари Бахаров да играе тази роля и опитахме, не знаехме дали ще се съгласи. Явно в момента сме в перфектна среда, след като той се нави“ -добави режисьорът. Доста след снимките на "Войната на буквите“, където двамата играят се случила уговорката.Разказът в "Бъркани яйца“ е за мъж, който няколко часа след излизането си от затвора се забърква в ново престъпление. "Това е филм, който не е много лесен за преразказване“, поясни режисьорът. Проектът е късометражен и вече е завършен.