Заляха я с коментари, че е подпухнала, а тя разкри, че страда от рядко заболяване

© Американската актриса и режисьор Ейми Шумър разкри, че страда от Синдром на Кушинг, след като беше затрупана от коментари относно подпухналото си лице напоследък.



Фенове на Шумър забелязаха промяната във външния ѝ вид в нейни скорошни телевизионни интервюта.



Първоначално Шумър приписа промяната във външния си вид на ендометриоза. По думите ѝ обаче последвала диагноза - Синдром на Кушинг я е накрало да се чувства "преродена“.



"Има няколко вида Кушинг. Някои могат да бъдат фатални, изискват мозъчна операция или отстраняване на надбъбречните жлези. Аз имам този вид Кушинг, който просто ще се оправи и съм здрава, което беше най-добрата новина, която можете да си представите“, каза актрисата пред бюлетина News Not Noise.



След като прочела неприятните коментари по свой адрес, Ейми Шумър потърсила медицински съвет.



"Също така бях в машини за ЯМР по четири часа, вените ми бяха затворени от количеството изтеглена кръв и мислех, че може да не съм наоколо, за да видя как синът ми расте. Освен страховете за здравето ми, трябваше да застана и пред камера, която да се включи в интернет. Но благодаря на Бога за това. Защото така разбрах, че нещо не е наред“, разказа актрисата и режисьор, предава bTV.



Шумър се появи по американската телевизия по-рано този месец, за да говори за втория сезон на ситкома Life and Beth, който тя пише, режисира и се снима.



По време на промоционалното турне актрисата беше гост във вечерното шоу с Джими Фалън и токшоуто The View.



След това тя се сблъска с множество шеги, осмиващи лицето ѝ, както и с медицински спекулации и подкрепящи коментари.



В Инстаграм тя сподели, че като всяка жена е търпяла подобни спекулации почти 20 години.



Синдром на Кушинг



Синдромът на Кушинг се появява, когато човек има повишени нива на кортизол, основният хормон на стреса, в тялото за дълго време и засяга най-вече хора на стероиди.



Много рядко синдромът може да бъде причинен от тялото, което произвежда твърде много кортизол, причинено от тумор в хипофизната жлеза в мозъка или в една от надбъбречните жлези над бъбреците.



Когато кортизолът изпраща алармени сигнали към мозъка в отговор на стрес, той може да повлияе на почти всяка система в тялото, от имунната система до храносмилането и съня. Синдромът обикновено е доброкачествен и най-често срещан при млади жени.



Симптомите обикновено се влошават бавно, ако не се лекуват. Според здравния сайт NHS един от основните признаци е наддаването на тегло и телесни мазнини.



Симптомите могат да включват:



- Повишени мазнини по гърдите и стомаха, но тънки ръце и крака;



- Натрупване на мазнини в задната част на врата и раменете, известно като "биволска гърбица“;



- Червено, подпухнало, закръглено лице;



- Кожа, която лесно се натъртва;



- Големи лилави стрии;



- Слабост в горната част на ръцете и бедрата;



- Намалено либидо;



- Проблеми с плодовитостта;



- Депресия и промени в настроението;



- Чувство на праздразнителност и тревожност;



- Прекомерно окосмяване;



- Нередовен цикъл.



"Някои хора живеят със симптоми в продължение на много години, така че повишаването на осведомеността е от ключово значение, за да гарантира, че хората могат да получат диагноза“, посочиха от Фондацията на хипофизата, която предоставя подкрепа за синдрома на Кушинг в Обединеното кралство.



Актрисата Ейми Шумър каза, че се застъпва за здравето на жените.



"Искам толкова много жените да обичат себе си и да бъдат безмилостни, когато се борят за собственото си здраве в система, която обикновено не им вярва. Искам жените да ценят чувството, че са силни, здрави и се чувстват комфортно в собствената си кожа“, каза тя.



Актрисата е засягала и преди темата за тялото. По думите ѝ е важно да се "застъпваме с любов за себе си и да приемане на кожата, в която сме.



"Всеки се бори с нещо. Може би всички можем да бъдем малко по-добри един към друг и към себе си“, каза Шумър.