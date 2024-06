Заплашени сме от спам вълна в съобщенията? 

© Един от най-старите и авторитетни онлайн източници на информация за източниците на спам съобщения беше закрит от собственика си, съобщава The Register. Става дума за Spam and Open Relay Blocking System (SORBS) - регистър с адресите на над 12 млн. сървъра, разпространяващи нежелани съобщения.



Чрез него системните администратори в над 200 000 организации по света създават списъци, чрез които вече повече от 20 години защитават пощите си от спам.



SORBS е плод на труда на австралийския специалист по киберсигурност Мишел Съливан. Първоначално регистърът е използвал инфраструктурата на университета, за който е работила, но заради огромното му натоварване се наложи да мине в частни ръце - първо при софтуерната компания GFI, а след това в специализираната в сферата на дигиталната безопасност Proofpoint. Там поне до момента работи и Съливан.



От компанията потвърдиха за The Register, че спират регистъра заради "различни фактори, които влияят върху устойчивото развитие на услугата" и освен това на пазара има и други алтернативи.



Сред потребителите бързо се появиха опасения, че случващото се е свързано с евентуално придобиване на SORBS, пише money.bg. Според източници на онлайн изданието оферти действително ще се появят, като опасенията са, че точно компании, свързани с провеждането на спам кампании, могат да се опитат да придобият контрол.



Това е особено опасно, защото едно от големите предимства на SORBS бяха относително прозрачните му политики по отношение на това чии мейли ще се блокират и чии - не.