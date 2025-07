Започва "Джаз в Бургас" 2025

© Флора Бургас



Ето какво предстои в юлските дни на събитието:



17.07. /четвъртък/ - 20:00ч.



Бургас Бенд с вокали: Александра Георгиева, Вероника Сидоренко, Никол Мерджанова - НУМСИ "П. Владигеров - Бургас.



Пеев/Турийски квартет



Пейо Пеев - гъдулка



Мирослав Турийски - пиано



Христо, Минчев - контрабас



Начо Господинов - ударни



Квартетът е създаден по идея на легендарния български гъдулар Пейо Пеев и пианиста Мирослав Турийски. Комбинирайки звучността на класическото джаз трио и традиционния за българския фолклор инструмент гъдулка, те търсят нова темброва и стилова оригиналност.



Музиката е писана специално за този състав и е също така микс от джаз с елементи от българския фолклор. Към проекта са привлечени двама добре познати в България джаз музиканти, които са се доказали като професионалисти, отворени към подобен вид предизвикателства: контрабасистът Христо Минчев и барабанистът Начо Господинов.



18.07. /петък/ - 20:00ч.



Деси Тилева Квартет Представя албум "It don't mean athing If you don't feel that jazz"



Деси Тилева - вокал



Мартин Марков - пиано



Михаил Иванов - контрабас



Атанас Попов - барабани



Репертоарът на Dessy Tileva Quartet е фокусиран върху джаз стиловете суинг, боса нова (латино джаз) и бибоп. През 2024 г квартетът издаде албум с популярни джаз стандарти, изпълнени във фънки, соул, латино и денс ритми, свързани с концепцията на вокалистката Десислава Тилева за осъвременяване звученето на над 100-годишната джаз класика.



Този нов прочит е насочен към публика, която търси качествена музика, подходяща както за слушане, така и за танцуване.



Десислава Тилева е завършила Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" – теоретико-композиторски и диригентски факултет, след което изучава оперно, поп и джаз пеене.



Повече от 15 години тя е вокалист на Alexandroff Ragtime Band – група със значителен принос в популяризирането на диксиленда в България. Участвала е в джаз фестивали в Банско, Бургас, Пловдив, В. Търново и др.



Останалите членове на Dessy Tileva Quartet са едни от най-търсените джаз музиканти в страната. Участват в почти всички джаз фестивали в страната. Имат съвместни изяви и проекти с изпълнители от различни държави. През годините създават редица авторски проекти, насочени към съвременния джаз.



Михаил Иванов е завършил джаз отдела на Амстердамската консерватория със специалност контрабас.



Атанас Попов е завършил Национална Музикална Академия "Проф. Панчо Владигеров"в София и джаз отдела на Принц Клаус Консерватория в Грьонинген, Холандия със специалност ударни инструменти.



Мартин Марков е завършил Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" – София, катедра "Поп и джаз изкуство"със специалност пиано. Получава и диплом от майсторски клас на проф. Милчо Левиев.



Тримата инструменталисти преподават през годините в престижни висши училища в София - НМА "Проф. Панчо Владигеров", НБУ, както и в Национално Музикално Училище "Л.Пипков“ – София.



Schwengler/Liolev Bulgarian Quintett



Матиас Швенглер - тромпет (Германия)



Димитър Льолев - саксофон



Константин Костов - пиано



Димитър Карамфилов - контрабас



Мартин Хафизи - барабани



В Schwengler/Liolev Bulgarian Quintet, тромпетиста Матиас Швенглер обединява сили с алт саксофониста Димитър Льолев, пианиста Константин Костов, басиста Димитър Карамфилов и барабаниста Мартин Хафизи— четирима от най-динамичните джаз музиканти в България.



Квинтетът съчетава западната джаз естетика с традиционни балкански ритми и мелодични концепции, предлагайки живо и изтънчено звучене, изпълнено с взаимодействие, страст и прецизност. Всеки от музикантите внася своя уникален глас и културна перспектива, което води до силно и преминаващо граници музикално преживяване.



19.07. /събота/ - 20:00ч.



Марина Господинова квартет "Come dance with me"



Марина Господинова - вокал



Константин Костов - пиано



Димитър Карамфилов - контрабас



Атанас Попов - барабани



По своя замисъл проектът цели да покаже начина, по който се случва джазът в Западна Европа и Америка в настоящето. Класическите стандарти и по-нови пиеси, които квартетът ще изпълни, са обединени около хармонични и ритмически елементи, характерни за съвременния вокален джаз саунд, чийто представители са такива творци като Есперанца Спалдинг, Гретчън Парлато и др.



ZONE C - Quantum Integrity



Васил Спасов - клавишни



Мирослав Иванов - китари



Веселин Веселинов - Еко бас



Стоян Янкулов - Стунджи - барабани



Записите на албумът “Quantum Integrity" започват през 2000-та година. Двадесет и пет дълги години след това той е факт! Съдържа дванадесет пиеси, три от които са написани от Васко Пармаков, като той свири на клавишни и синтезатори на пет от тях. Продуциран е от Стоян Янкулов- Стунджи и Веселин Веселинов-Еко, а ко-продуценти са Васил Спасов и Миро Иванов. Обложката на албума е пълен със символика и скрити послания.



Зона Ц е създадена през 1992 година, когато изключително талантливият пианист и композитор Васил Пармаков записва своя първи самостоятелен албум, наречен "Lombroso“. Негови музикални партньори са близките му приятели Стунджи и Еко. Покрай записите на албума тримата музиканти се превръщат в ядрото на групата.



90-те години са най- активното десетилетие за групата. Основната и най- важна част от техния репертоар са изключителните композиции на Васил Пармаков. За различни периоди през Зона Ц преминават някои изключителни български и чуждестранни музиканти- Михаил Грозданов (саксофон), Иван Лечев (китара), Владимир Карпаров (саксофон), Атешхан Юсеинов (китара), Ямар Тиам (перкусии) – Сенегал, Михаел Шийфл (вокал)- Германия. Покрай непрекъснатите участия в джаз клубове и фестивали те успяват да запишат и издадат своят първи студиен албум- "Human Factor“. Албумът е приет с овации от публиката и критиката. Представянето му е в пълната зала 2 на НДК на 22 февруари 1997г .



Следват още участия на престижни фестивали у нас и в чужбина- Аполония, Банско Джаз Фест, Ниш, Guinnes Jazz Festival- Корк, Ирландия, Регенсбург- Германия, Охрид- Македония, Анкара и Измир- Турция и други. В този период групата издава и два концертни албума- "Live in Bansko“-1999 и "Live in Bankya“- 2001, вярвайки, че изпълненията и на живо дават най- вярната представа за тяхната музикална същност.



През този период те често си партнират и с изключителната певица Йълдъз Ибрахимова- участват в записите на албума и "Balkanatolia“ и на редица концерти у нас и в чужбина.



За съжаление след 2002-ра, по най- различни рационални и емоционални причини групата преустановява своята активна концертна дейност. Чак до 2011, когато по инициатива на Стунджи, приета с радост от Васко и Еко те отново се събират, този път като трио. Следват участия на "Spirit of Burgas“, Аполония и други.



На сцената тримата експериментират със "спонтанна“ музика, в която нищо не е предварително уточнено, уговорено или написано, а се движи от взаимната музикална интуиция. По този начин записват и албум в студиото на Стунджи през 2014- “The Last session with Vasco". Издаването му се забавя поради различни причини.



През май 2016-та настъпва и най- тежкият момент в тяхната история- здравословните проблеми на Васил Пармаков се задълбочават и той напуска този свят… Стоян и Еко са покрусени, но решават да изнесат поредица от концерти в памет на своя скъп приятел, изпълнявайки неговата красива музика. Те канят пианиста Васил Спасов и китариста Мирослав Иванов, които също са близки приятели на Васко и се отзовават моментално. Четиримата осъществяват няколко турнета из България.



Години след това, през 2023, Еко намира случайно един смятан за изгубен през годините хард диск, който съдържа част от пиесите, частично записани през 2000-та година. Всички те са с участието на Васил Пармаков, а повечето са и композирани от него. С решаващата помощ на Стунджи тези записи са разчетени и възстановени и стават основа на новия албум на Zone C- “Quantum Integrity". Записани са и още осем композиции от по- нови времена. В албума гост-изпълнители са Иван Лечев- цигулка, Владимир Карпаров- саксофон, Атешхан Юсеинов- китара и Ямар Тиам (Сенегал) – перкусии и вокал.



Билети, в продажба от 29.05 – каса "Часовника"; Експо център "Флора" и в мрежата на Евентим.



Билет за един ден - 25.00 лв.



Билет за два дни - 40.00 лв.



Билет за три дни - 50.00 лв.



Билет за четири дни - 60.00 лв.



Билет за пет дни - 70.00 лв.



Билет за шест дни - 80.00 лв.