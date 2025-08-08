ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започва SPICE Music Festival!
Тази година фестивалът посреща някои от най-емблематичните международни изпълнители, като на сцената ще се качат:
8 август (петък): INNA, Eagle-Eye Cherry, Whigfield, LayZee aka Mr. President, Benassi Bros feat. Dhany, R.I.O. feat U-Jean, Deep Zone 90’s Symphonic Show
9 август (събота): Helena Paparizou, Bomfunk MC’s, Peter Andre, Global Deejays, OUTLANDISH, LOFT, Alcazar, Maxx
За най-запалените фенове на INNA и Helena Paparizou организаторите предлагат и специална възможност – MIDNIGHT TICKET, който дава достъп единствено до техните изпълнения - след 23:59 ч. на съответния ден.
Специална изненада: авиошоу над Бургас
На 8 август (петък), в рамките на фестивала, посетителите ще имат възможността да станат свидетели на впечатляващо авиошоу, представено от известната румънска акробатична формация "Hawks of Romania“. Шоуто ще започне в 20:00 ч. над Пристанище Бургас и ще включва сложни маневри и въздушни фигури, изпълнени с висок клас акробатични самолети Extra 300. В демонстрацията ще участват опитни пилоти като Джордже Ротару, Андреа Банесару, Теодор Мунтеану, Ласзло Ференц и Валентин Кавал – носители на международни отличия по въздушна акробатика. При неблагоприятни метеорологични условия, шоуто ще бъде изместено за 9 август, отново в 20:00 ч.
Повече от музика – активности, зони за отдих и изненади
SPICE Music Festival 2025 ще предложи и множество допълнителни активности, тематични зони, атракции и изненади за посетителите. Очакват ви места за отдих, разнообразна храна и напитки, щандове с мърчандайз, фотозони и др. Традиционно пространството около Морска гара ще бъде изцяло преобразено във фестивална зона, която обединява музика, култура и свободно време.
