Започва най-новият хитов български сериал, направен по бестселър
Сериалът "Мамник“ разказва за борбата между човека и древно зло, оживяло от легендите, съчетавайки криминален сюжет, елементи на фентъзи и български фолклор. Действието се развива в пограничното село Вракола, изолирано заради нарастващите случаи на коронавирус. В селото започват да се случват загадъчни убийства, а местните се събуждат с необичайни белези по телата си. Трима души се изправят срещу мистерията и се сблъскват с потулени тайни, забравени легенди и чудовището от българския фолклор Мамник – крилата демонична птица, за която се вярва, че носи смърт и проклятие.
В 12-те епизода на сериала зрителите ще видят талантливи млади актьори, както и утвърдени имена от българското кино и театър. В главната роля на граничната полицайка Божана Горнева е Екатерина Лазаревска, а в образа на колегата ѝ Митко е Мариян Стефанов. Йордан Ръсин играе местния полицай Камен, а в ролята на ключовия за сюжета персонаж Лазар е Гринго-Богдан Григоров. Наред с тях участват Владимир Пенев, Ели Скорчева, Атанас Атанасов, Никола Додов, Мариана Крумова, Галя Александрова и други.
Режисьор и креативен продуцент на "Мамник“ е Виктор Божинов. Оператор е Антон Бакарски, сценаристи са Владислав Тинчев и Димитър Христов - Кевин, композитор е Петър Дундаков.
БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България, като сериалът "Мамник“ е част от филмопроизводството на обществената телевизия. Идеята и цялостната реализация на проекта са дело на "Глобал Филмс" с продуценти Магърдич Халваджиян и Силвестър Йорданов, по мотиви на хитовия аудиосериал "Мамник“ от Васил Попов, създаден за Storytel.
Копродуцент е и "Фалкънуинг Студио" – компания с бързо нарастващо присъствие в индустрията, която стои зад някои от най-актуалните филмови и телевизионни проекти у нас към момента. От името на Фалкънуинг Студио продуценти на сериала са Девора Йовчева и Иво Апостолов. "Мамник“ се осъщестява с подкрепата на Национален филмов център.
