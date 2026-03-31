Защо Коко Шанел живя 34 години в стая в хотел "Риц"?
Въпреки че притежава огромен апартамент над бутика си на улица "Камбон“, през 1937 г. Шанел се установява в "Риц“. Изборът ѝ е продиктуван от няколко ключови предимства:
- Хотелът осигурява денонощна поддръжка и дискретност.
- Ателието ѝ е само на няколко минути пеша от входа на хотела.
- "Риц“ е епицентър за срещи с най-влиятелните артисти и интелектуалци на епохата.
Интериор, вдъхновен от личността Противно на минимализма, който налага в модата, личният апартамент на Шанел е бил пищен и претрупан. Интериорът е включвал: китайски лакирани паравани и антични мебели, кристални полилеи, огледала и златни акценти, декоративни фигури на лъвове – символ на нейния зодиакален знак.
По време на Втората световна война Шанел остава в хотела дори когато той е реквизиран от германците. След кратко изгнание в Швейцария, тя се завръща в Париж през 1954 г. и отново избира "Риц“. Дизайнерката издъхва именно в своя апартамент на 10 януари 1971 г., на 87-годишна възраст, покосена от сърдечна недостатъчност.
След мащабна реновация през 2012 г., апартаментът на Коко Шанел е преместен на по-нисък етаж (№202), за да предлага гледка към площад "Вандом“. Интересен факт е, че именно осмоъгълната форма на този площад вдъхновява дизайна на капачката на парфюма Chanel No. 5. Новият интериор е пресъздаден под ръководството на покойния Карл Лагерфелд, за да запази автентичния дух на дизайнерката.
Хотел "Риц“ остава вечен паметник на стила на Коко Шанел. Днес апартаментът е достъпен за гости, предлагайки уникално потапяне в света на жената, която промени представата за модерна елегантност, докато живееше в "свят извън времето“.
