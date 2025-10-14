Протеинът на прах е популярен не само сред спортистите, но и тези, които търсят бързо покачване на мускулна маса или отслабване. Прекомерната или продължителна употреба на тези добавки може да бъде вредна, съобщава изданието Verywell Health, позовавайки се на научни изследвания.Вреда от протеина на прахСпоред Health Harvard, протеиновите прахове, особено тези, направени от суроватка или казеин, могат да причинят стомашни проблеми при някои хора. Това важи особено за тези, които консумират протеинови прахове на млечна основа и имат алергии към тях. Тези продукти могат да причинят подуване на корема, диария или стомашни спазми.Освен това, растителните прахове (като соя, грах) понякога могат да причинят подуване на корема поради високото си съдържание на фибри.Американската сърдечна асоциация съобщава, че някои протеинови прахове могат да съдържат големи количества добавена захар. Препоръчителният дневен прием на добавена захар е 24 грама за жени и 36 грама за мъже. Струва си да избирате прахове, които съдържат по-малко от 5 гр захар на порция, съветва здравният формат.Някои протеинови прахове могат да съдържат над 1200 калории след приготвяне, особено ако се смесят с фъстъчено масло или други висококалорични съставки. С течение на времето това може да доведе до наддаване на тегло и повишени нива на кръвната захар. Някои протеинови добавки могат да имат и по-нисък гликемичен индекс, което означава, че причиняват по-бавно и по-малко покачване на кръвната захар. Това може да е полезно за хора с диабет.Изданието посочва, че при хора с хронично бъбречно заболяване, консумацията на прекомерни количества протеин може да влоши бъбречната функция. Важно е обаче да се отбележи, че този риск не се отнася за хора със здрави и нормално функциониращи бъбреци.Националният център за здравни изследвания съобщава, че някои протеинови прахове съдържат добавки като кофеин, креатин или изкуствени подсладители, които не винаги са очевидни на етикета. Тези съставки могат да имат редица странични ефекти:Кофеин - прекомерната консумация може да причини тремор, мигрена или проблеми със съняКреатинът може да причини временно наддаване на тегло, дехидратация, стомашно разстройство или мускулни крампи. Креатинът може също да не е подходящ за хора с бъбречни или чернодробни проблеми.Изкуствените подсладители са безопасни за повечето хора в умерени количества. Някои видове подсладители, особено захарните алкохоли, са свързани със стомашно-чревни симптоми, пише actualno.