Защо кръвта се сгъстява?
Лекарите казват, че един от най-простите и достъпни начини за поддържане на кръвоносните съдове е обикновената вода.
Експертите подчертават, че правилният режим на пиене влияе пряко върху плътността на кръвта и натоварването на сърдечния мускул.
"Когато пием достатъчно вода, сърцето не е нужно да работи толкова усилено и кръвта циркулира по-лесно в тялото. Също така наблюдаваме подобрения в бъбречната функция и електролитния баланс, което допринася за сърдечно-съдовото здраве“, обясни д-р Гари Макгоуън.
Как водата предпазва от образуване на кръвни съсиреци
Кардиологът и председател на Комитета по сърдечно-съдово образование на A4M, Марк Хюстън, потвърждава, че добрата хидратация е превантивна мярка срещу опасни усложнения. Дехидратацията прави кръвта по-гъста, което увеличава рисковете от хипертония.
"Ако останем хидратирани, кръвта ни тече по-плавно, което намалява риска от образуване на кръвни съсиреци“, добави д-р Макгоуън.
Кой трябва да пие повече вода?
Според Американската сърдечна асоциация има групи хора, които трябва да бъдат особено внимателни по отношение на водния си баланс. Това се отнася за пациенти с диабет и сърдечни заболявания, както и за всички над 50-годишна възраст.
Лекарите обясняват, че с възрастта чувството за жажда на човек се притъпява, така че тялото може да страда от дехидратация, без да забележите. Най-простият тест е цветът на урината ви. Светложълтият цвят показва нормално състояние, докато тъмножълтият е сигнал, че спешно трябва да пиете вода.
Влиянието на дехидратацията върху кръвното налягане
Липсата на течности задейства стресовата реакция на тялото "бий се или бягай“, което води до учестен пулс и свиване на кръвоносните съдове. Това от своя страна провокира скокове в кръвното налягане.
Освен това, забавеното кръвообращение лишава органите от необходимия кислород, което може да причини замаяност, пише zdrave.to.
"Намаленото кръвоснабдяване на сърдечния мускул може да доведе до сърдечна дисфункция с болка в гърдите и задух“, предупреди д-р Хюстън.
Актуални теми
