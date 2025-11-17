Когато става дума за кръводаряване, не всяка кръв може да бъде прелята на всеки пациент. Ето защо съвместимостта между кръводарителя и реципиента е от решаващо значение.A | B | AB | OВсяка от тях може да бъде Rh положителна (+) или Rh отрицателна (–)O– – универсален дарител (може да дарява на всички)AB+ – универсален реципиент (може да получава от всички)O дарява на: O, A, B, ABA дарява на: A, ABB дарява на: B, ABAB дарява на: само ABRh– може да дарява на Rh+ и Rh–Rh+ дарява само на Rh+Неправилно съвпадение между кръвните групи може да доведе до тежка имунна реакция и да застраши живота на пациента, информират от УМБАЛ "Канев".