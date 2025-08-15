ЗАРЕЖДАНЕ...
|Завръща се с нова визия за радост на феновете
Не е ясно какъв сюжетен обрат я е подтикнал към дръзката промяна. Не е изключено новата визия да е резултат на някакъв психически срив или ретроспекция във филма. Предположенията са най-различни.
Тоалетът на Емили също нямаше как да остане незабелязан - тя съчета екстравагантна визията, включваща пуловер на Coach с интересни мотиви и апликация на ябълка с изписани в центъра букви "NY“ - препратка към Голямата ябълка, където се реализира действието във филма.
За завършек детайлите се открояваха, като Емили бе добавила блясък чрез вратовръзка в сребърно. Актрисата носеше слънчеви очила Dior и беше забелязана на снимачната площадка с яркочервени панталони, преди да се преоблече в чорапогащник и черна пола Maison Margiela за снимките на филма.
На краката си Блънт беше с платформи тип лоуфъри на Gianvito Rossi и къси чорапи, придаващи много есенен вид.
Среща с Хатауей и Стрийп
42-годишната Блънт направи първата си дългоочаквана поява на снимачната площадка с Ан Хатауей и Мерил Стрийп миналия месец, но тогава все още бе с характерната за героинята си рижава коса.
Тя беше забелязана с риза, чанта и слънчеви очила Dior, съчетани с бюстието Wiederhoeft на стойност 2200 долара и панталони на райе от Jean Paul Gaultier, както и обувки Brandon Blackwood.
Хатауей, Стрийп и Стенли Тучи също са направили своите впечатляващи появи, а новите попълнения Патрик Брамал, Полин Шаламе и Симоне Ашли вече са снимали за филма.
Режисьорът Дейвид Франкел се завърна за продължението, в което Чарлтън се изправя срещу бившата си шефка Миранда Пристли в надпревара за рекламни приходи в печатните медии, според IMDB, предава Page Six.
