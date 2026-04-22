Здравко Василев, станал популярен от "Биг Брадър“, сподели снимки от началото на 70-те години на миналия век на емблематичния ресторант "Перла“ към къмпинг "Стомополу“ край Приморско. Днес там се намира бившата правителствена резиденция "Перла“, видя Burgas24.bg.

Къмпинг "Стомополу“ е бил най-големият къмпинг в България по това време. Основно е приемал гости от Чехословакия и Полша, като през август 1974 г. са регистрирани над 4700 едновременно настанени туристи – впечатляващ капацитет за епохата.

Когато УБО (Управление за безопасност и охрана) решава да изгради резиденция tam, екипът от архитекти остава силно впечатлен от сводовете на съществуващия ресторант. Това вдъхновение се пренася в новия проект – първият етаж на резиденцията, заедно с балконската линия, е оформен със сводове. Впоследствие този архитектурен елемент се превръща в характерен стил при проектирането на редица държавни резиденции.

Резиденцията с изграденото към нея модерно ловно стопанство е посрещала редица високопоставени гости от края на XX век, сред които Николае Чаушеску и Фидел Кастро, което подчертава значението ѝ като място за дипломатически срещи и отдих на партийния елит.

През лятото на 1989 г. именно тук висшето партийно ръководство получава ключова информация за нарастващите политически промени в страната. Малко по-късно същата година, в контекста на промените в Източна Европа, се стига до свалянето на Тодор Живков от власт – събитие, което поставя началото на прехода на България към нов политически и икономически модел.

"И днес мястото има онова неповторимо очарование и пази спомени за свободния дух на къмпинга и затворения свят на властта“, пише Здравко.