Здравко от Big Brother: Много е тъжно

© Здравко Василев, победителят от първия сезон на Big Brother в началото на 2005 година, коментира седмия сезон на Big Brother:



"Това, което ни се поднася от екрана, пряко ме засяга, защото някога бях част от шоуто. А и моите най-скъпи спомени са именно с Big Brother. Тогава това предаване грабна хората и беше абсолютно телевизионен феномен. Нямах възможност да гледам откриването на Big Brother, защото бях ангажиран с малкия Влади. Ако трябва да съм честен, в момента той ми е много по-интересен от всяко риалити.



Заради множество коментари написах пост – колкото и всички да казват, че не го гледат, самият факт, че два дни социалните мрежи са изпълнени с коментари за това шоу, показва, че не всички са безразлични към него. Все още предизвиква някаква емоция. Това съвсем не е социална извадка за нашето общество, но могат да се направят интересни изводи – казва хотелиерът от Приморско.



"От разговорите ми с продуцентите през годините научих доста интересни неща – като например, че не са знаели какво да правят, нито ние като участници къде отиваме и какво ще ни се случи. Вероятно това превърна шоуто в телевизионен феномен, който напълно промени телевизията в България. Дотогава риалитито не съществуваше като формат. Нова телевизия не беше това, което е днес.



Аз лично влязох, за да се забавлявам. Бях в такъв период от живота си, в който имах нужда наистина да се откъсна от реалността и да ми се случи нещо интересно. Не съм отишъл с идеята да ставам известен, богат или успешен. Продуцентите също не са знаели с какво се захващат и какво ще се случи.



Сега вече е съвсем различно – след толкова години те прекрасно знаят какъв инструмент е това предаване. Телевизиите много добре знаят какъв продукт създават, какъв таргет търсят и как да използват самото предаване за други цели, освен за забавление" – категоричен е Здравко.



"Искрено ми е жал за тези хора, които търсят известност чрез подобни предавания. Човек може да стане известен, ако напише хубава книга, стих, или направи някое добро дело. Но да търсиш известност по този начин е много тъжно.



Брадърът е убеден, че шоуто все още вълнува хората:



"Мислите ли, че ако направите един Big Brother с професори, доктори и научни работници, някой ще го гледа? Аз не мисля, че някой би си изгубил времето в гледане на такова нещо. Не е мястото на сериозните теми в такъв тип предавания. Тяхната идея е съвсем друга – да отвличат вниманието на хората от реалността.“



"Миналата година имах щастието да бъда част от екипа на едно предаване, което се снима в чужбина. Продуцентите се бяха постарали кастингът да бъде що-годе от нормални хора – интелигентни, възпитани, спортисти, обрани хора. Това предаване се провали, защото нямаше пошлост в него. То беше на изключително високо ниво, участниците бяха интересни, но когато ги няма скандалните образи, които ни се набиват чрез предаването, хората губят интерес. Нормалността, за съжаление, засега губи в битката за зрителски интерес.“



"Риалитито е просто едно шоу. Но щом отново имаме успешен продукт, щом отнема нашето време да говорим за него – и това на стотици хиляди души, които го гледат и коментират – значи той изпълнява целта си. Това е продукт, чиято идея е да отвлече вниманието и да кара масите да се чувстват заети с нещо друго, но не и с реалността, която бавно ни убива“ – категоричен е Здравко.