© Инстаграм Коледното настроение явно е завладяло тв водещата Гала, която демонстрира любопитни танцови умения, а и признания в днешното издание на "На кафе".



Въпреки че доста губеше чувство за ритъма, Гала искрено се забавляваше, напук на критичните коментари в мрежата, за които със сигурност е предположила, че ще получи след това.



"Милата Гала... Много е смешно да я гледаш как се поклаща против ритъма", гласи един от коментарите. А в друг се казва: "Да, и аз съм забелязала, че й бяга ритъмът, но по-интересното е, че никой в предаването не и казва да не танцува, защото е трагична".



Трети потребител пък, е доста по-брутален в изказването, намесвайки и интимната сфера: "А който няма чувство за ритъм и в секса е зле...".



