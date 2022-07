Жаклин Костадинова спечели трето място за България в 20-я Международен детски музикален фестивал във Витебск

© Младият бургаски талант Жаклин Костадинова представи достойно България на ХХ юбилеен Международен детски музикален фестивал във Витебск 2022 като спечели 3-то място. Фестивалът се провежда в рамките на “Славянски базар във Витебск" в Беларус. Конкурсът се е утвърдил през годините като един от най-престижните и значими конкурси в света, с хиляди зрители в залите и милиони пред екраните. Децата, с които се състезава Жаки, бяха от общо 15 държави: Армения, Беларус, Египет, Естония, Израел, Италия, Казахстан, Канада, Мексико, Молдова, Русия, Узбекистан, Хърватия, Чехия. Жаклин беше избрана да представи страната ни на тазгодишното издание на конкурса след предварителен кастинг, в който участваха най-талантливите пеещи деца на България до 15 години възраст.



След дългото и екзотично пътуване до Витебск, в първия конкурсен ден, бе теглен жребий с номерата на явяване на всеки участник за двете песни, които трябва да представи: една на роден език и една по избор.



Първата песен, с която Жаки разчувства беларуската публика беше изпълнението на нежната балада “Остани тази нощ", кавър на прекрасната Мария Илиева, обявена единодушно от режисьори и публика за най-красивата песен на конкурса. Второто изпълнение беше безапелационното й изпълнение на световния хит "And I’m telling you I’m not going" от мюзикъла "Dream Girls".



Всички деца бяха обгрижвани като истински звезди от екип коафьори и гримьори.



С изпълненията си Жаклин успя да спечели престижната трета награда и участва в галаконцерта на победителите, заедно с утвърдени изпълнители, победители от предходни години и членове на журито.



Всяка година фестивалът във Витебск среща приятели, обединява народи и култури.



Вокален педагог на Жаки е Мариета Секлемова.