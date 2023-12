Жалко! "Уроците на Блага" няма да се бори за "Оскар"

© Филмът "Уроците на Блага“, българското предложение за "Оскар“ на Стефан Командарев, не успя да попадне в 15-те филма, които попадат късия списък на Академията за най-добър международен филм,



През юли "Уроците на Блага“ спечели три награди, сред които и голямата награда "Кристален глобус" от 57-ото издание на кинофестивала в Карлови Вари, Чехия.



Уроците на Блага“ е една от седемте номинации в 28-те награди "Сателит“ на "Академията за международна преса“.



5-те филма ще продължат към следващия кръг на гласуване в категорията "Международен игрален филм“ за 94-ите награди "Оскар“, където ще бъдат отсяти 5 от тях.



Ето и филмите, които ще борят за "Оскар".



Армения, Amerikatsi



Бутан, The Monk and the Gun



Дания, The Promised Land



Финландия, Fallen Leaves



Франция, The Taste of Things



Германия, The Teachers’ Lounge



Исландия, Godland



Италия, Io Capitano



Япония, Perfect Days



Мексико, Totem



Мароко, The Mother of All Lies



Испания, Society of the Snow



Тунис, Four Daughters



Украйна, 20 Days in Mariupol



Великобритания, The Zone of Interes