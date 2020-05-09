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|Æàíà Áåðãåíäîðô: Ñêúñàõ ñ íàðêîòèöèòå! Íèêîãà âå÷å íÿìà äà ñå äðóñàì
"Íèêîãà íå å êúñíî äà ñòàíåø çà ðåçèë. Íà 31 ãîäèíè ñè ïîçâîëèõ äà ïðèåìàì òàêèâà ñóáñòàíöèè", êàçâà Æàíà. Ïåâèöàòà îáìèñëÿ èäåÿòà äà çàïî÷íå äà ïîìàãà íà çàâèñèìè.
"Òå èìàò íóæäà îò ïîäêðåïà. Èñêàì äà íàïðàâÿ êàìïàíèÿ, êîÿòî äà ïîìàãà íà íàðêîìàíè. Çàùîòî àç êàòî ÷îâåê, êîéòî å ìèíàë ïî òîçè ïúò, çíàì êîëêî å òðóäíî íàèñòèíà ñå áîðèø òåçè ëîøè íàâèöè", äîáàâÿ Æàíà Áåðãåíäîðô, öèòèðàíà îò "Áúëãàðèÿ Äíåñ".
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Êîìåíòàðè (5)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Ïàíäåìèÿòà ùå íàïðàâè Äæåô Áåçîñ ïúðâèÿ òðèëèîíåð
14:55 / 09.05.2020
Âîäåùèÿò íà "Ïàíîðàìà" ñêúñà ñ åðãåíñêèÿ æèâîò íà òàéíà áðà÷íà öå...
13:42 / 09.05.2020
Ìîäåë îò Áúëãàðèÿ âëåçå â ðåêîðäèòå íà "Ãèíåñ"
12:35 / 09.05.2020
Íàïðåãíàòà ñúáîòà çà ïðåäñòàâèòåëèòå íà ÷åòèðè çîäèè
10:28 / 09.05.2020
Ó÷åíè ñ îáåçïîêîèòåëíî îòêðèòèå çà êîðîíàâèðóñà â Óõàí
22:01 / 08.05.2020
Ìåãç íàïîìíè çà ñåáå ñè, ôèëîñîôñòâà çà àðåñòà íà Êàëêàíäæèåâà
13:59 / 08.05.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Õëàïàê çàäèãíà ñïåñòÿâàíèÿòà íà ïåíñèîíåð îò ðóåíñêî ñåëî
09:29 / 08.05.2020
Ùàáúò ñ ïîñëåäíà èíôîðìàöèÿ çà íîâèòå çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ áóðãàçëèè!
13:36 / 07.05.2020
53 íîâè çàðàçåíè ó íàñ, èìà è îò Áóðãàñ
08:18 / 07.05.2020
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