Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Жена спечели 150 хиляди от лотарията. Питала ChatGPT
Автор: Вилислава Ветренска 12:37Коментари (0)144
©
Жена от Вирджиния печели 150 хиляди долара от лотарията, след като се довери на ChatGPT за избора на числата си. Кари Едуардс, вдовица и баба от Мидлотиан, улучи четири от петте основни числа, както и Powerball числото в тегленето на Virginia Powerball на 8 септември, пише Newsweek

Тя се обръща към ChatGPT да й предложи числа, доплаща още 1 долар за Power Play опцията, която по-късно утроява нейната награда. Просто е търсела вдъхновение, защото не е знаела как да избере числата.

Няколко дни по-късно Едуардс получила съобщение, което първоначално помислила за измама. От лотарията й казват, че тя трябва да вземе печалбата си от тях, но тя веднага го помисля за фалшиво. Когато се прибира, влиза в акаунта си и там пише, че е спечелила 50 000 долара, умножено по 3. 

Наградата ѝ беше връчена от изпълнителния директор на лотарията във Вирджиния, Халид Джоунс.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Синът на президентшата - успешен бизнесмен
12:57 / 23.09.2025
Диона съсипа мъжкото достойнство на участник в "Ергенът: Любов в ...
11:00 / 23.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Присила Пресли с интимни подробности за брака на Лиса Мари и Майк...
09:07 / 23.09.2025
Чарлз III копнее да прегърне отново Хари
09:20 / 23.09.2025
Парите идват при тези зодии днес
08:50 / 23.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
10:04 / 22.09.2025
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Важна информация за шофьорите: Продажбата на кола под 1 година не минава без декларация
16:34 / 21.09.2025
Производител: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
12:42 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
05:35 / 21.09.2025
Актуални теми
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Международен технически панаир 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: