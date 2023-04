© Associated Press виж галерията Любителите на лалетата могат да се радват на нов сорт от цветето. Той ще носи името на Джил Байдън.



Първата дама на САЩ прие да бъде кръстница на лалето "Джил Байдън“ от Андре Хаспелс, посланик на Кралство Нидерландия в Съединените щати, по време на церемония в официалната му резиденция в сряда. Цветът е червеникавооранжев с венчелистчета с ресни, пише Associated Press. Байдън вдигна тост и каза, че за нея е чест да участва в традицията.



"В това щастливо време нека ослепителното оранжево на тези лалета да бъде напомняне за многото пролети, които нашите нации са споделили, и да бъде фар за приятелствата, които продължаваме да укрепваме днес“, каза тя, цитирана от пресслужбата към кабинета й.



Нидерландците са кръстили лалета на седем първи дами на САЩ, започвайки в края на 1800 г. с Франсис Фолсъм Кливланд, съпругата на президента Гроувър Кливланд.



Съвсем наскоро съпругата на президента Джордж У. Буш, Лора, прие своето лале през 2004 г.



"Това беше много специална церемония, защото не се случва всеки ден“, каза Хаспелс пред Associated Press в телефонно интервю след представянето.



Известно е, че Джил Байдън има цветна градина в Белия дом, от която често бере цветове.



Нидерландската традиция към лалетата датира от 1594 г., когато ботаникът Каролус Клузиус засажда луковици на лалета в градината на университета в Лайден, каза Хаспелс. Оттогава холандците са усвоили изкуството да култивират и отглеждат много сортове лалета.