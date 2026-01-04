Жената на Бойко Кръстанов с доста провокативна фотосесия като бременна
Снимките са доста смели и далеч от традиционната представа за нежна бременност. Фотосите предизвикаха бурни реакции - някои ги определиха като пошли, но пък други ги харесаха. Най-важното е, че Кръстанов ги е одобрил.
Любовта между Бойко и Лидия започва бързо и неусетно. Запознават се чрез общи приятели преди близо 2 години и дълго време успяват да запазят връзката си далеч от публичното внимание, пише "Уикенд".
В началото на тази година обаче решават да не се крият повече и публикуват първата си обща снимка от романтична ваканция в Италия. Кадърът моментално събира одобрението на феновете и поставя край на слуховете около личния живот на актьора, който в един момент дори бе считан за гей.
Запознати твърдят, че отношенията между Бойко и Лидия са изненадващо хармонични. Той неведнъж е споделял пред приятели, че с актрисата почти нямат конфликти. Чувствал се покоен и уравновесен нея нещо, което му липсвало в предишната сериозна връзка. След тежката раздяла с колежката му Виттория Николова Кръстанов премина през труден емоционален период, а срещата с Василева се оказала повратна точка в живота му.
