Жената на Брус Уилис: Това е и благословия, и проклятие
Брус Уилис беше диагностициран с афазия през 2022 г. – състояние, което засяга способността за комуникация и го принуди да се оттегли от дългогодишната си актьорска кариера. Година по-късно лекарите потвърдиха и диагнозата фронтотемпорална деменция, прогресивно мозъчно заболяване, което засяга поведението, личността, движението и речта.
"Това не е отричане – мозъкът просто не осъзнава“
Ема разкрива, че Брус никога не е осъзнавал, че страда от деменция – нещо често срещано при този тип заболявания.
"Има неврологично състояние, наречено аносогнозия, което се проявява при фронтотемпоралната деменция и други форми на деменция. Мозъкът просто не може да разпознае какво се случва с него“, обяснява тя.
По думите ѝ това често се бърка с отричане: "Хората си мислят, че болният не иска да отиде на лекар, защото отрича проблема. Но това не е отказ или инат – това е част от самото заболяване.“
"Щастлива съм, че той не знае“
Макар думите ѝ да звучат тежко, Ема признава, че в това намира и частица утеха.
"Това е и благословия, и проклятие. Брус никога не направи връзката, че има това заболяване. И честно казано, щастлива съм, че не го осъзнава“, казва тя.
Как се чувства Брус днес?
Ема споделя, че при Брус основният проблем остава комуникацията, а не поведенческите симптоми като агресия или апатия, които често съпътстват този вид деменция. Актьорът е запазил паметта си и разпознава съпругата си и двете им дъщери – 13-годишната Мейбъл и 11-годишната Евелин.
"Той все още присъства - свързва се с нас по свой собствен начин. Не е същото както преди, но е красиво и истинско. Просто е различно“, споделя тя.
Ема е активен защитник на каузата за повече информираност и изследвания, свързани с фронтотемпоралната деменция. През 2025 г. тя издава книгата The Unexpected Journey, в която разказва за тежките решения, които е трябвало да вземе след диагнозата на Брус.
Едно от тях е преместването му в отделен дом, където да получава денонощна грижа.
"Брус имаше нужда от тишина и спокойствие. Това означаваше, че дъщерите ни не можеха да канят приятели, да правят преспивания или да играят свободно у дома“, разказва тя.
"Изолирахме се – и това беше много трудно“
Решението не е било лесно, но Ема вярва, че е било правилното.
"Знам, че Брус не би искал децата ни да растат под сянката на болестта му. Това беше изключително тежък период – изолирахме се напълно.“ Днес обаче тя вижда резултата: "Децата ни са щастливи. А и Брус също.“
Актьорът има още три дъщери – Румър (37), Скаут (34) и Талула (31) от брака си с Деми Мур, която остава близка с него и новото му семейство.
