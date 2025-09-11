ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жената на Брус Уилис обмисляла развод
47-годишната Хеминг се появи в подкаста на Опра Уинфри, за да обсъди откровено напрежението във връзката им преди официалната диагноза на актьора за фронтотемпорална деменция (ЛТД) през 2023 г.
Майката на две деца обясни, че някои от първите симптоми на опустошителната болест включват промени в езика му - включително заекване - и личността. Тя призна, че тези неща са я оставили с чувството, че вече не е свързана със съпруга си, с когото са били заедно 16 години, но каза, че не може да разбере защо. "Разговорите, които водихме, той не си спомняше“, сподели бившият модел в разговора си с Опра.
"Мислила ли си някога за развод?“, попита Уинфри, а Хеминг каза, че е мислила "на 100 процента“ да си тръгне. "Защото просто не разбирах как се е развила връзката ни... Бяхме толкова свързани, толкова преплетени, и въпреки това изведнъж нещата започнаха да се разпадат“, призна тя.
Хеминг, която има две дъщери със 70-годишния Уилис, призна, че първоначално е била "раздразнена“ от съпруга си. "Не разбирах разговорите, които водихме“, каза тя с мъка. "Просто не бяхме на едно мнение и не знаех защо. А той не вдигаше ръка за нищо, а аз обмислях развод“, добави тя.
След това бившият модел разкри, че симптомите са налице от "няколко години“. Хеминг дълбоко в себе си знаела, че "нещо не е наред“ и в крайна сметка решила да потърси медицинска помощ. "Знаех, че е време. Трябваше да вдигна ръка и да се опитам да бъда най-добрият защитник на съпруга си и да говоря с лекаря си“, каза тя на Опра.
Тя добави, че не е било лесно да накара съпруга си да потърси помощ, но в крайна сметка той се е съгласил.
Хеминг преди това каза пред People, че "в началото животът му се е струвал много мрачен, изпълнен само с мъка и тъга“ след диагнозата на Уилис.
Въпреки това, тя каза, че сега има различна връзка със съпруга си, добавяйки: "Чувствам, че любовната ни история само е пораснала и се е развила повече“.
