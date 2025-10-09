ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Жената на Джордж Клуни със секси трансформация
Фризьорът Димитрис Джианетос, стоящ зад тази трансформация, сподели резултата в профила си в Instagram. "Нова подстрижка за Амал Клуни!“ – написа той към публикацията, въвеждайки термина "bubble blowout“ за да опише изчистената, заоблена форма на прическата.
И макар косата на известната адвокатка по правата на човека все още да е дълга според повечето стандарти – до средата на гърдите, това наистина е голяма промяна за нея.
"Амал никога досега не е имала такава подстрижка“, казва Джианетос пред списание Vogue, като уточнява, че визията е завършена със сешоар и леко извити навътре краища. Страничният път придава обем и, а заоблената форма напълно оправдава името "bubble blowout“.
Новата прическа е съпроводена и от освежаване на цвета. Наситената кестенява основа на Амал е леко потъмнена – в синхрон с есента и допълнена от меки, "бадемовидни“ оттенъци.
Това не е просто промяна във външния вид на госпожа Клуни – промяната съвпада с важен етап в професионалния ѝ живот. Фондацията "Clooney Foundation for Justice“ току-що обяви глобално партньорство с Oxford Institute of Technology and Justice - насочено към използване на изкуствен интелект и иновации, в помощ на жени и момичета да получат по-добър достъп до правосъдие.
Джианетос определя прическата още като "елегантна и модерна“. А Амал, очаквано, я представи по възможно най-добрия начин – в комбинация с тъмносиня рокля с класическа кройка, елегантна и ненатрапчива.
Дали е на червения килим, в съдебната зала или по улиците на града, прическата, както и цялостната визия на Амал Клуни винаги е безупречна. Дори и подкъсена, косата ѝ запазва драматизма и изискаността, с които адвокатката е известна - с малко повече острота и характер, пише ladyzone.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1318
|предишна страница [ 1/220 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Какво означават различните цветове на гъбите за чинии
16:00 / 08.10.2025
Хонорарът на Лили Иванова удари 100 хиляди лева
14:19 / 08.10.2025
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
13:58 / 08.10.2025
Медът трябва да се консумира в умерени количества, добавяйте лимо...
14:00 / 08.10.2025
Консумацията на големи количества моркови може да причини каротем...
14:25 / 08.10.2025
Мат Лебланк зарязва всичко, за да бъде с нея
12:37 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
На тези места в Бургаско не трябва да се пие вода от чешмата!
11:38 / 08.10.2025
Излекуваха бургазлия от вирусен енцефалит в УМБАЛ Бургас
15:10 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:40 / 07.10.2025
Улиците в Лозенец са под вода
10:50 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета