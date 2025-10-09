Новини
Жената на Джордж Клуни със секси трансформация
Автор: Екип Burgas24.bg 09:52Коментари (0)51
Амал Клуни представи нова и неочаквана визия - най-късата прическа, която е носила от години насам. Без колебание, съпругата на Джордж Клуни замени емблематични вълни тип "русалка“ с обемна нова подстрижка, която вече привлича вниманието и е твърде вероятно да зададе цяла тенденция.

Фризьорът Димитрис Джианетос, стоящ зад тази трансформация, сподели резултата в профила си в Instagram. "Нова подстрижка за Амал Клуни!“ – написа той към публикацията, въвеждайки термина "bubble blowout“ за да опише изчистената, заоблена форма на прическата. 

И макар косата на известната адвокатка по правата на човека все още да е дълга според повечето стандарти – до средата на гърдите, това наистина е голяма промяна за нея.

"Амал никога досега не е имала такава подстрижка“, казва Джианетос пред списание Vogue, като уточнява, че визията е завършена със сешоар и леко извити навътре краища. Страничният път придава обем и, а заоблената форма напълно оправдава името "bubble blowout“.

Новата прическа е съпроводена и от освежаване на цвета. Наситената кестенява основа на Амал е леко потъмнена – в синхрон с есента и допълнена от меки, "бадемовидни“ оттенъци.

Това не е просто промяна във външния вид на госпожа Клуни – промяната съвпада с важен етап в професионалния ѝ живот. Фондацията "Clooney Foundation for Justice“ току-що обяви глобално партньорство с Oxford Institute of Technology and Justice - насочено към използване на изкуствен интелект и иновации, в помощ на жени и момичета да получат по-добър достъп до правосъдие.

Джианетос определя прическата още като "елегантна и модерна“. А Амал, очаквано, я представи по възможно най-добрия начин – в комбинация с тъмносиня рокля с класическа кройка, елегантна и ненатрапчива.

Дали е на червения килим, в съдебната зала или по улиците на града, прическата, както и цялостната визия на Амал Клуни винаги е безупречна. Дори и подкъсена, косата ѝ запазва драматизма и изискаността, с които адвокатката е известна - с малко повече острота и характер, пише ladyzone.



