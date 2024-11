Жената на Ричард Гиър го мислела за Джордж Клуни

© Ричард Гиър и Алехандра Силва винаги ще помнят кога са се срещнали за първи път - но не по причини, които може би си мислите.



Докато говори в Испания за събитието ELLE for Future 2024, където бе удостоен с наградата Eco Award, 75-годишният Гиър се пошегува, че 41-годишната миу половинка не е имала представа кой е той на първата им среща.



По време на мероприятието Силва призна, че не е гледала много от филмите, в които Гиър участва, а той се пошегува с нея пред публиката с думите:



"Тя мислеше, че съм Джордж Клуни, не знаеше точно кой съм.“



В началото на забавното интервю все пак Силва призна, че филмът на Гиър от 2014 г. Time Out of Mind я е накарал да се влюби в него.



"Той е толкова секси там“, каза тя с усмивка.



Двамата се ожениха на тайна церемония през април 2018 г. Родители са на 5-годишния Александър и 4-годишния Джеймс. Гиър освен това е пастрок на 11-годишния син на Силва Алберт от предишен брак и баща на 24-годишния Хоумър от бившата му половинка Кери Лоуел.



В момента семейството се готви да се премести в Мадрид, Испания, за да бъде по-близо до роднините на Силва, а Гиър даде актуална информация за живота си в изданието на The Tonight Show с участието на Джими Фалън преди седмица.



Попитан как се чувства в момента, той отговаря: "На седмото небе!".



"Обичам жена си. Тя е невероятна, страхотна майка. Децата са здрави, щастливи. Разбира се, няма нищо повече от това", добави той, пише Edna.bg.