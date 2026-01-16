Мариан Бачев вече е министър на културата в оставка, съпругата му Милена Видер не губи нито ритъм, нито клиенти.
Напротив - актрисата по образование и утвърдена козметичка по призвание стартира новата година с промоция, която разбуни дамските среди в столицата, писа "Ретро“.
През целия януари всички козметични и масажни процедури за лице в нейния салон вървят с 10% отстъпка - жест към клиентките, които по думите й заслужават "малко тишина, малко блясък и много грижа“.
Луксозното й козметично пространство в центъра на София отдавна не е тайна за дамите от артистичните и модните среди. Милена предлага професионални процедури за лице, различни видове масажи и терапии за детокс и лифтинг, като залага на индивидуален подход и висок клас козметика. Сред най-търсените услуги са авторските й, с които постигала резултати като от хирургична намеса. Клиентките описват преживяването като истински ритуал - с джаз и френска музика, уютна атмосфера и ръце, които "знаят как да отпуснат и възстановят“.
Цените също са сравнително достъпни за бранша.
Авторските масажи на лице струват между 43 и 63 евро, естетичните процедури - между 51 и 92 евро, а терапиите за лице от 40 до 72 евро.
Милена Видер и Мариан Бачев са заедно повече от две десетилетия и са пример за стабилна връзка в артистичните среди. Макар да сключиха брак едва през 2022 г., те отдавна са семейство и имат две дъщери - Александрина и Косара, които бяха и техни шаферки на сватбата. Докато Бачев балансираше между сцената и телевизията, Милена успя да изгради име в козметичния бранш и да привлече вярна клиентела включително и популярни дами от хайлайфа.
