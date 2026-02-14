Жени Калканджиева с много тежко признание за загуба на близък
"Аз по принцип нищо не празнувам. За голямо съжаление брат ми почина малко преди Нова година и в момента съм в такава фаза."
Все пак тя допълни, че синът ѝ преживява празника по типичния за възрастта си начин.
"Синът ми празнува, защото е на 16 години и цялата еуфория е около него. Как да изненада момичето и къде да го заведе", сподели Калканджиева.
"Не знаех за този случай, съжалявам, че започнах темата с празниците", каза тя.
