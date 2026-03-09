Женска злоба в "Хелс китчън"
Всичко започна с подмятания за "взети роли“ и усещане за недооценяване от шеф Виктор Ангелов. "Малко ни взе ролята“, заяви Рая, а майка й Красимира Демирева бе още по-категорична: "Какво малко, направо си ни взе и двете роли.“ Репликите ясно показаха, че между трите дами тлее сериозно напрежение. Според майка и дъщеря вниманието на публиката и хвалебствията на шеф Ангелов са насочени основно към Диана, което видимо ги дразни. Димитрова остана спокойна на репликите на русите си колежки, които видимо я недолюбват.
От своя страна Рая не остана длъжна: "Диана, колкото иска да си взима там главната роля, ние имаме другаде.“ В думите й си пролича малко злоба и жлъч към битата от Юлиан Вергов нейна колежка. Конфликтът им се подхранва и от естественото съперничество между красиви жени, свикнали да бъдат в центъра на вниманието.
Красимира Демирева допълнително наля масло в огъня с думите към шеф Ангелов: "Толкова работа свършихме с Рая, а вие само Диана хвалите. Това не е хубаво за Рая.“ Тя дори заяви, че е "въпрос на време“ да изключи Димитрова от играта. Думите й прозвучаха като закана към Диана и си пролича, че явно имат някакви лични неразбирателства от преди шоуто.
Трите дами са не просто в професионално съревнование, а в битка за признание и подкрепа. От продукцията обобщиха ситуацията лаконично: "Райчето и майчето се борят за светлините на прожекторите и любовта на публиката“. И може би именно това е същността на конфликта - символичната "главна роля“ в шоуто.
Не е изключено Диана и Рая да са имали и общо гадже в студентските си години, защото и двете са набор 90, а НАТФИЗ са завършили в две последователни години и със сигурност се знаят още от студентската скамейка, пише "Уикенд".
