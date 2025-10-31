Женски бой в къщата на "Ергенът"
©
Ана-Шермин се опита да "изгони" Габи от масата, за да може Красимир да седне до нея. Освен това стана ясно, че на Ана не ѝ харесват скаридите.
"Е, айде сега гадни! И колко по-гадни неща си яла сто процента, сега моите скариди", с насмешка каза Габи пред камерите.
Въпреки това тя се обиди на отношението, което демонстрира Шермин към нея. Тя реши да сподели на Киара за постъпката ѝ.
Напрежението обаче само се изостри с развитието на вечерта. Двете започнаха да си повишават тон пред останалите, като дори тръгнаха да си посягат взаимно. Започнаха да се хвърлят както цигари, така и обиди и цинизми.
"Ти ще се научиш да ме уважаваш, иначе наистина ще ядеш бой! Сега да не ти лупна една чехла на главата", ядоса се Габи.
Красимир, Виктор и Дениз се опитаха да ги разтърват, но до никъде не помогнаха, пише Ladyzone.
Още по темата
/
Още от категорията
/
От къде идва твърдението, че трябва да правим по 10 хил. крачки дневно - отговорът ще ви изненада
29.10
Зрелище в Черно море!
29.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Люси Дяковска с нова любов
16:42 / 30.10.2025
В Бургас предстои концерт, който събужда спомени и вдъхновява
15:47 / 30.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.