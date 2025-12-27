Бразилският екстрасенс Атос Саломе, наричан "Живият Нострадамус“, предсказа важно събитие в кралското семейство.Атос Саломе, 38-годишна личност в социалните мрежи, се прочу, след като предсказа поредица от големи световни събития с необичайна точност, вариращи от пандемията от COVID-19 до смъртта на кралица Елизабет II.Бразилският ясновидец сподели своите прозрения с Daily Mail, като заяви, че кралското семейство на Великобритания го чакат тежки дни, пишат от "Телеграф".Той предвиди "важно събитие в кралското семейство - вероятно свързано със здравето на ключов член“, което ще се случи по-специално между края на 2025 г. и началото на 2026 г. Допълнителни подробности за това прогнозирано събитие предполагат, че то ще доведе за принц Хари до "символично завръщане във Великобритания и крехко примирие с крал Чарлз и кралица Камила. Принц Уилям обаче остава непреклонен по отношение на бра си.“ Той добави: "Пълното помирение ще дойде от следващото поколение: децата на Уилям и Кейт ще възстановят връзките си с Арчи и Лилибет. Но това е все още след години - има твърде много заплетена карма и сега не е моментът“.По време на разговора Атос предложи няколко прогнози, включително ескалиращ спор между Меган Маркъл и Netflix , който би довел до "логистични затруднения“ и прекратяване на партньорствата.