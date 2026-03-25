Пианистът и композитор Живко Петров представя своя авторски концерт "Музика за пиано“ – емоционално и дълбоко лично музикално пътешествие, в което се преплитат нежност, философия и съзерцание. Със своя характерен стил и чувствителност, познат и от проектите му After4 и Ten, той кани публиката да се потопи в свят на любов, свобода и вътрешно равновесие.Събитието ще се състои на 26 март от 19:00 ч. в Експозиционен център "Флора“, зала 2. Билети се продават ма касата на Културен дом “НХК" и на място 30 минути преди началото на събитието . За повече информация и резервация тел.0894898098- Маруся Русева - организатор . Концертът е част от поредица изяви, в които авторът лично изпълнява своите произведения, създавайки интимна връзка с публиката.Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата.