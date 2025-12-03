Живот си живее бившата на Дейвид Бекъм и въобще не съжалява за него
Ребека Лус обаче доказа, че животът ѝ се е променил драстично през последните две десетилетия, като сподели пикантна снимка в Instagram, заедно с почит към съпруга си. Тя е омъжена за норвежкия лекар Свен Кристиар Скайаа от 2012 г., след като се запознават през 2008 г. Те имат две деца, които отглеждат в идиличния си дом в норвежките планини, където Ребека е изградила живот на уелнес гуру.
В публикация, която наскоро сподели, Ребека седи в дървена сауна, само с кърпа, покриваща голото й тяло, и разкрива, че Свен ѝ е построил хижата.
Тя добави надпис, обръщайки се както към последователите си, така и към съпруга си: "Публикация номер 1000!!! Хиляда уловени моменти. Толкова съм благодарна, че сте част от това пътешествие. И да... той е създал това. С любов. Знам, че имах късмет".
През 2004 г. Дейвид и съпругата му Виктория демонстрираха предизвикателна сдържаност срещу твърденията на Ребека, че е спала с шефа си, докато е работила като негова асистентка. Тогавашната 25-годишна актриса използва известността си, за да си натрупа слава, превръщайки се в момиче от корицата на Playboy и риалити звезда, появявайки се в предавания, включително Celebrity Love Island и The Farm.
21 години по-късно Ребека е променила целия си живот, като профилът ѝ в Instagram е пълен със снимки на йога упражнения, дните ѝ, посветени на природата, и веганската ѝ диета в идиличния ѝ живот в норвежките планини със съпруга си и двамата си сина, пише dir.bg.
