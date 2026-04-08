Този петък "Бригада Нов дом“ ще срещне зрителите с Магдалена от Пловдив – майка на три деца, едно от които е с аутизъм, и жена, преминала през изпитания, които биха сломили всеки. След раздяла с първия си мъж, в следствие на алкохол, тормоз и домашно насилие, и втори неуспешен опит за семейство заради наркотична зависимост, Маги остава сама – но не и без сили да продължи напред.

С трите си деца тя получава шанс за нов живот в общинско жилище в Пловдив. Вместо уют, обаче, ги посрещат тежки условия и разруха. А когато бригадата пристига, ситуацията се оказва още по-сериозна – апартаментът е без ток, след като електрическата инсталация е изцяло премахната. Предизвикателството е огромно, сроковете са кратки, но майсторите не се отказват - влагат сърце, големи усилия и професионализъм, за да върнат този дом към живот.

В най-напрегнатите дни от ремонта Мария Силвестър ще се погрижи за майсторите с кулинарни изненади, с които ще внесе допълнително настроение и енергия в работата им. По традиция, тя ще се погрижи и за изненадите за семейството – за децата и Маги, които ще накара да се почувстват наистина специални.

Стъпка по стъпка, въпреки всички трудности, домът на Маги и трите ѝ деца ще се преобрази напълно и най-важното – ще има ток. А финалът ще е повече от символичен – не само защото всичко ще бъде готово навреме, а и защото тъмнината ще отстъпи място на светлината.