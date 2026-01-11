Жоро Игнатов може и да влиза рязко в живота на хората, за които прави репортажи за "Съдебен спор" по Нова тв, но е мил и нежен с папагалите си Тиамо и Аморе.Главният редактор на едно от най-рейтинговите предавания в ефира е всеотдаен към домашните си любимци, с които се сдоби миналата година, покрай 50-тия си юбилей. Жоро ги глези с играчки, редовни бани и разходки в чудната си градина, която сам поддържа. Когато пък Аморе бил малко папагалче, главният редактор на "Съдебен спор" го взимал със себе си при пътуванията си из страната, защото трябвало да го храни на всеки два часа.Малкият Аморе се возел в специално отделение на задната седалка до стопанина си. Пътуването му понасяло добре, пък шофьорът и операторът на предаването му се радвали. Проявявали и разбиране към режима му на хранене. А това понякога ги поставяло в интересни ситуации. Случвало се часът за хранене на Аморе да настъпи, докато Жоро Игнатов и екипа му гонят поредния ответник в "Съдебен спор". Дори тогава главният редактор на предаването, който е и дипломиран адвокат, член на Софийската колегия, не правил компромиси. Обявявал пауза в бързането след ответника, за да даде дажбата на домашния си любимец."След като се нахрани, той взе един камък от земята. Тогава го спасих, защото щеше да го глътне. А Жоро... не знам какво щеше да стане!", разказа операторът Алекс, размахвайки ръце, в един от последните епизоди на "Съдебен спор" за миналата година. За щастие, Алекс реагирал мигновено и попречил на бебето-папагал Аморе да се самонарани.Докато пернатият любимец бил малък, стопанинът му го хранел със специално пюре със спринцовка. Когато пътували за поредния репортаж в предаването, Жоро Игнатов взимал голямата си раница, в която носел достатъчно храна за Аморе, и още салфетки и всякакви други принадлежности, за да подсигури пълния комфорт на папагала си.Аморе беше представен миналото лято в предаването "На кафе" като папагал от рода Амазона, славещ се с интелигентността си, както и с потенциала си да научи до 100 думи и да ги използва в контекст. В ефира на предаването с водеща Гала беше пуснато клипче, в което Жоро Игнатов храни със спринцовка все още малкия Аморе в дома си. Тогава главният редактор на "Съдебен спор" тъкмо беше взел домашния си любимец. Не след дълго Жоро Игнатов се сдоби и с втори папагал – Тиамо. Наплавил го, защото пернатото задължително трябва да си има другарче, за да не тъгува.Приятелите и почитателите му в социалната мрежа вече познават много добре папагалите и се възхищават на любовта, с която стопанинът им се грижи за тях.Жоро Игнатов им говори мило във видеата, които споделя. Той се обръща към папагалите с "обич", "юначе", "моето пиле". Главният редактор на "Съдебен спор" е отделил в дома си кът с игрална площадка за любимците си, които все пак имат достъп до целия му дом. Жоро Игнатов не само се грижи перфектно за папагалите си, а и е успял да им изгради хигиенни навици, като например да не цапат и да ходят до тоалетна на кухненска хартия в банята."Браво, чистофайниче!", поздрави Жоро Игнатов един от папагалите във видео във фейсбук, в което беше демонстрирано ползването на къса хартия на пода в банята. Журналистът и къпе любимците си в банята, а през лятото ги радва с прохладни душове в градината на слънце.Папагалите реагират на гласа на Жоро Игнатов. Щом ги повика, те веднага долитат. Въпреки това, когато в топло време ги извежда в градината, Жоро Игнатов деликатно връзва едното краче на всеки от папагалите, за да не излетят. Така пернатите могат безопасно да потичат по идеално подравнената морава, да се порадват на цветята или да се изкъпят под пръскачките. Понякога пък слушат музика, както става ясно от друго клипче на Жоро Игнатов във фейсбук. Във видеото един от домашните му любимци стои, заслушан, пред екрана на таблет, на който върви клип с детска песничка за папагалите.Тиамо и Аморе са толкова привързани към стопанина си, че не се отделят от него, нежно го кълват, когато кацнат на раменете му, а понякога и заспиват под мишницата му.Кремена Халваджиян гледа пернато с куче, Рачков – с двеКремена Халваджиян отглежда куче и папагал от февруари, миналата година. "Новото Халваджиянче", така стилистката и съпруга на продуцента Маги Халваджиян представи пернатото пред приятели и последователи в социалната мрежа. Не след дълго приятелката й Гала я издаде в предаването си "На кафе" по Нова тв, че пуска папагала да лети свободно из хола на къщата си. "Тя е направо полудяла по него", обясни водещата колко много Кремена обича "новото Халваджиянче". Кучето в семейството, което е порода немски шпиц, също харесвал папагала. Двамата се спогаждали чудесно.И Димитър Рачков има папагал вече от почти година, но едва тази Коледа го представи в социалната мрежа. Домашният любимец на комика се казва Роко и е много любвеобилен. Това се видя в клипчето, което актьорът-водещ на предаването "Пееш или лъжеш" по Нова тв сподели във фейсбук. "Честита Коледа, моето момче!", говори му Рачков със сладникав глас. Допира нос в човката му и праща целувки. "Роко, дай целувка!", подканва го актьорът, а Роко търка човка в носа му. Освен папагала, Рачков има и две немски овчарки – Валтер и Нерон, които тичат волно из двора на къщата му, а и пазят доста добре. Затова комикът ги нарича "личния ми СОТ".