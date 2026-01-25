Златка Райкова: С Карен сме четворка
Още от първия й отговор разбираме, че горещата мацка е завършена хедонистка.
"Живота ще си го живея, както аз искам, както ми харесва и ми доставя удоволствие“, изцели се бившата на Благо Джизъса.
Секси блондито обаче категорично отпъди питанията, свързани с настоящия й любим Карен, който в момента има сериозни проблеми със закона.
"С Карен не сме любовна двойка, а четворка“, написа загадъчно Русата Златка. И поясни, че избягва въпросите за гаджето си, защото "пази личното му пространство“.
Кога седенето е полезно за здравето?
21:28 / 24.01.2026
Най-скъпа е вечерята за двама в Швейцария, къде е България?
21:27 / 24.01.2026
