Тези дни Златка Райкова се опита да задоволи любопитството на феновете си за личния си живот и начина, по който общува.Още от първия й отговор разбираме, че горещата мацка е завършена хедонистка."Живота ще си го живея, както аз искам, както ми харесва и ми доставя удоволствие“, изцели се бившата на Благо Джизъса.Секси блондито обаче категорично отпъди питанията, свързани с настоящия й любим Карен, който в момента има сериозни проблеми със закона, пише HotArena."С Карен не сме любовна двойка, а четворка“, написа загадъчно Русата Златка. И поясни, че избягва въпросите за гаджето си, защото "пази личното му пространство“.