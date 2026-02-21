Ekathimerini. В хазната са влезли близо един милиард евро по-малко, в сравнение с предишни години.
Търсенето на тази услуга рязко е намаляло, за което свидетелстват и данните на компаниите за производство на бира и безалкохолни напитки. Намаляването на консумацията на храна от гърците е предизвикано от натиска върху доходите през последната година, както и от инфлацията върху хранителните стоки.
Спадът в приходите не се обяснява с намаляване на цените, а дори точно обратното. При тях има известно повишаване от средно 7 на сто през миналата година. Забелязва се, обаче, и отлив от страна на туристите от ресторантите.
Почиващите в Гърция през последните години предпочитат да си купуват продукти и да си ги приготвят в квартирите, или да си вземат нещо готово набързо, отбелязва вестникът.
Значителен спад бележат приходите от ресторанти в Гърция
