Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Знаем ли кога правилно да пишем главна буква?
Автор: Екип Burgas24.bg 12:29Коментари (0)92
©
Правописът е не просто механика, а израз на уважение към езика, към себе си и към тези, които ни четат. Една от най-честите правописни дилеми е свързана с употребата на главната буква — кога се пише и кога не? Много хора, дори и грамотни, се колебаят в редица случаи, а езикът не прощава — особено в официална или делова комуникация.

В следващите редове ще обясним систематично, ясно и с примери кога се използва главна буква и кога не, като ще избягваме шаблонното изброяване и ще се опитаме да навлезем в логиката зад правилата.

Главната буква не е случайна приумица, а знак за значимост, начало, принадлежност или официално отношение. Тя се използва, за да открои дадена дума или израз, да подскаже, че става дума за уникално име, институция, тържествено обръщение или начало на изречение.

В много случаи използването ѝ или липсата ѝ променя смисъла или създава впечатление за неграмотност.

Кога се пише главна буква?

1. В началото на всяко изречение

Това е най-основното и лесно правило. Всеки път, когато започваме ново изречение, използваме главна буква:

Пример:

Времето днес е приятно. Очакват се високи температури.

2. При собствени имена

Собствените имена означават индивидуални обекти: хора, географски обекти, институции, празници и др.

• Лични имена:

Иван, Мария, Георги Димитров

• Имена на държави, народи, езици:

България, българи, български език

Забележка: Името на народа и езика се пише с малка буква (българи, български), но държавата – с главна.

• Градове, села, планини, реки:

София, Варна, Балкана, Дунав, Родопите

• Фирми, марки, институции:

БАН, Министерство на културата, Лидл, Кока-Кола

• Празници и чествания:

Коледа, Великден, Трифон Зарезан, 3 март

3. В началото на пряка реч

Ако в изречението има пряка реч, тя също започва с главна буква:

Пример:

Тя попита: "Къде отивате?“

"Добро утро!“, поздрави продавачката.

4. При официални обръщения и титли (понякога)

Когато се използват в официален, церемониален или тържествен контекст, обръщения и титли може да започват с главна буква:

Ваше Величество, Господин Президент, Уважаеми Дами и Господа

 

Но: проф. д-р Иван Иванов – тук не са официални обръщения, а съставна част.

Правопис: Как се пише правилно - пържола, паржола, пражола или пръжола?

5. При религиозни текстове и понятия

При препратка към божествени фигури, особено в религиозен контекст:

Бог, Господ, Аллах, Светият Дух, Син Божий

Но: древните богове – тук не се касае за конкретно божество, а за общо понятие.

6. Заглавия на произведения и документи

В българския език само първата дума в заглавие се пише с главна буква, освен ако има собствени имена или абревиатури вътре:

Пример:

"Под игото“, "На изток от рая“, "Война и мир“

Кога не се пише главна буква?

1. При нарицателни имена

Нарицателните съществителни обозначават общи понятия и винаги се пишат с малка буква, освен ако не са в началото на изречение.

 

• куче, дърво, стол, жена, книга, език

2. Имена на дни, месеци и сезони

За разлика от някои други езици (като английски или немски), в българския език дните от седмицата и месеците се пишат с малка буква:

• понеделник, юни, есен, зима

3. При прилагателни, образувани от собствени имена

Когато от собствено име се образува прилагателно, то се пише с малка буква, освен в състава на официални названия:

• български език, шекспирови сонети, платонови идеи

Но: Национален музей "Васил Левски“ – тук "Васил Левски“ си остава собствено име.

Правопис: Как се пише правилно - органайзер или органайзър?

4. Обикновени титли и звания

Ако титлите не се използват в официален контекст, те се пишат с малка буква:

• президентът, министърът, директорът, доктор Иванов

 

5. При съставни имена — само първата дума

В дълги официални наименования и заглавия само първата дума започва с главна, освен ако няма собствени имена вътре:

• Министерство на образованието и науката, Обединени нации, Европейски съюз

Но: Кметство "Иван Вазов"

Как да не бъркаме? Практични съвети

1. Помислете дали думата обозначава нещо конкретно и уникално (име), или нещо общо.

Ако е уникално – главна буква. Ако не – малка.

2. Запитайте се: Може ли думата да бъде заменена с "той“, "тя“, "то“ и да остане уникална?

Пример: "България е красива. Тя има богата история.“ – ⇒ главна буква.

3. Избягвайте да пишете "по интуиция“. Винаги проверявайте в официален правописен речник (на БАН).

Правопис: Как се пише правилно - напред или напрет?

4. Пишете, редактирайте, преглеждайте. Повторението създава навик.

Употребата на главна буква в българския език не е въпрос само на интуиция или художествена воля — тя се подчинява на ясни правила. С всяко вярно поставено "Г“ в "Господин“, всяка правилно написана дума, ние показваме култура, уважение и самодисциплина.

 

Грамотността не се състои само в това да не допускаме грешки — тя е и умението да изразяваме мислите си ясно, точно и уважително към езика, който ни обединява. А главната буква, колкото и малка да е, има голяма сила в това изразяване.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Орлин Горанов в окото на морска буря
11:45 / 19.08.2025
Баба Деси Слава е на седмото небе от щастие
11:35 / 19.08.2025
Вече се разделиха?
11:13 / 19.08.2025
Йоргос Мазонакис излезе от психиатрията
10:34 / 19.08.2025
Фотограф: Изкуственият интелект не e творец, а инструмент
09:58 / 19.08.2025
Те са родени на една и съща дата, но с 25 години разлика, а любов...
09:09 / 19.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
България в еврозоната
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: