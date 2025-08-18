ЗАРЕЖДАНЕ...
|Знаете ли, че има лесен начин да проверим дали мазнината е достигнала точната температура за пържене?
За щастие, има лесен начин да проверим дали мазнината е достигнала точната температура за пържене дори и без да разполагаме с кухненски термометър. Нужно е просто да пуснем малко галета или брашно в тигана. Реакцията, която търсим, е леко бълбукане - тогава знаем, че мазнината е готова за пържене.
В случай че се е нагорещила прекалено, панировката ще започне да бълбука агресивно и бързо ще изгори. А ако пък мазнината все още не е достигнала нужната температура, панировката просто ще плува в олиото или ще потъне на дъното.
Този метод работи добре в домашни условия и е чудесен трик, с който да се измъкнем от положение, ако в кухнята ни няма термометър. Подобно на начина с галетата или брашното, може да тестваме дали мазнината е достигнала точната температура за пържене също като пуснем малко парче хляб в тигана.
И все пак, термометърът остава най-сигурният вариант за тази цел. Той ни позволява постоянно да следим температурата и да добавим храната си в съда за готвене в точното време.
Добре е да имаме предвид, че идеалната температура за пържене зависи от храната, която приготвяме, но в повечето случаи се целим в диапазон от около 160 до 190 градуса по Целзий, пише Tasting Table, цитиран от lifestyle.bg. За храни, които се нуждаят от повече време за готвене, като пиле например, е добре да започнем от долната граница.
По-ниската температура предполага по-дълго време за готвене, но достатъчно, за да не остане сурово накрая. А в случай че сме решили да правим картофен чипс, по-подходящата температура е в горната граница, т. е. 190 градуса по Целзий, за да се получи хрупкав и с приятен златистокафяв загар.
