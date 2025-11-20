Роден като Ивайло Иванов, днес цяла България го познава под артистичното име Елза Парини – една от най-ярките, смели и обичани фигури на българската сцена. Вече повече от две десетилетия Елза впечатлява публиката със своя хумор, женствени образи и неподражаемо сценично присъствие, превръщайки се в емблема на артистичната свобода и самоирония.Още в детската градина обличат Иво като момиченце, защото е бил по-нежен и артистичен от връстниците си.Въпреки че вече е усещал различността си, доброволно влиза в казармата, за да преживее това изпитание като всички останали.Името "Елза“ се ражда заради неговата естествено рошава къдрава коса.Елза Парини гостува в предаването "Преди обед“ с усмивка и присъствие, което веднага изпълва екрана. В откровеното интервю споделя личната си история – изпълнена с топлина, самоирония и смелост да бъдеш себе си. Започвайки от най-ранните си години, тя проследява пътя си от детската градина до сценичния образ, който днес носи толкова много смях и позитивна енергия."По-различното“ детеОказва се, че артистичната същност на Елза не е родена на сцената, а в... детската градина. Тя сподели, че още тогава по различни поводи възпитателките я обличали като "другарка“ или момиченце, защото това бил най-естественият й начин да се впише в игрите."Бях по-нежен, по-фин, по-различен… и това сякаш сама среда го виждаше преди мен“, разказва Елза.Израснала в артистична и подкрепяща, макар и хаотична, среда, тя бързо превръща хумора в свой защитен механизъм и начин за общуване. Детството й е пъстра мозайка от приключения, които днес са част от нейния колоритен сценичен свят.Един от най-изненадващите факти, които Елза разкрива, е, че е преминала през казарма. Попитана защо е направила този избор, след като е усещала, че е различна, тя дава ясен отговор, че "не е искала да бяга от себе си или да се крие“."Можех да се измъкна, но не го направих. Исках да го преживея – такова, каквото е“, признава тя.Години по-късно, вече в образа на Елза Парини, тя попада на бивш казармен другар – сцена, която сама по себе си е абсурдна комедия и доказва, че животът на артиста винаги поднася най-добрите скечове.Първите стъпки на сцената започват с импровизации с естествено буйната й къдрава коса, която й печели прякора "лавицата Елза“. Така постепенно сценичният образ се превръща в нейна същност – дръзка, игрива и облечена в женска енергия.Тя подчертава, че превъплъщението в женски образи не е провокация, а форма на себеизразяване и автентичност. В този образ тя се чувства най-свободна, най-красива и най-забавна. Женската роля ѝ позволява да преувеличава, да разказва истории и да бъде онази машина за хумор, която един "обикновен“ човек на сцената не би могъл.Елза Парини е артист, който превръща личните си преживявания и дори най-нелепите ситуации в шоу. Тя разказва с еднаква страст за дискотеките във Варна и за абсурдните си участия в провинцията – като танцуващите зъболекари в Кюстендил.Според нея, именно тези шантави моменти правят живота богат и смешен. Елза не се оплаква и не драматизира. Тя следва своето просто правило:"Ако не можеш да промениш света, разсмей го“, с усмивка казва тя, пише Ladyzone.