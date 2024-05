Знаете ли как да намерите изгубен, но изключен телефон?

© Ако сте загубили телефона си, не се паникьосвайте. Има начин да намерите любимия си електронен приятел, дори той да е изключен. И Android, и iPhone имат инструменти, които ви позволяват да намерите телефона си. Въпреки това, ако телефонът ви е изключен, нещата могат да бъдат малко по-сложни, особено за тези с телефон с Android.



Ето как да намерите телефона си и какво да направите, ако бъде изгубен. Как да намерите изгубен iPhone Инструментът Find My iPhone е най-добрият и най-лесният начин да намерите своя iPhone. Ще трябва да отидете до Find My iPhone на iCloud.com за достъп. След като влезете във вашия iCloud, щракнете върху "Всички устройства“. След това изберете изгубения си телефон от списъка. Ще видите карта да се появява на екрана с местоположението на вашия телефон.



Как да намерите изгубен телефон с Android Телефон с Android може да бъде намерен чрез диспечера на устройства с Android. За да намерите телефона си, просто отидете на сайта Find My Device и влезте, като използвате акаунта в Google, който е свързан с вашия телефон.



Ако имате повече от един телефон, изберете изгубения телефон в менюто в горната част на екрана. След това местоположението на вашия телефон ще се появи на картата. Ако картата показва, че телефонът ви е наблизо, щракнете върху "Възпроизвеждане на звук“. Устройството ще започне да звъни през следващите 5 минути, дори ако е настроено на без звук, за да ви помогне да го намерите.



Можете ли да проследите телефон, ако е изключен?



Устройствата на iPhone могат да бъдат намерени дори когато телефонът ви е изключен. Ако използвате стъпките за местоположение по-горе и телефонът ви е офлайн, картата ще покаже последното място, на което телефонът е бил, преди да излезе офлайн. Сайтът ще ви изпрати имейл, ако/когато телефонът ви бъде включен отново.



Просто изберете опцията "Извести ме, когато бъде намерен“ на екрана. За съжаление, телефоните с Android трябва да са включени, за да бъдат локализирани чрез стъпките по-горе.



Как мога да заключа изгубения си телефон? Заключеният екран на телефона ви е един от най-добрите начини да защитите информацията на телефона си, съветва Ерик Флоранс, анализатор по киберсигурност в SecurityTech. "Изгубен режим“ на iPhone и "Lock my Phone“ в Android Device Manager могат да заключат телефона ви, така че любопитни хора или крадци да не могат да получат достъп до вашите лични снимки, банкови приложения или друга важна информация.



Ако вашият телефон iPhone бъде изгубен, можете да заключите екрана си дистанционно, дори ако нямате зададена парола. Ето как: Отидете на Find My iPhone. Щракнете върху менюто на устройството в горната част на екрана. Изберете своя изгубен iPhone.



Щракнете върху "Изгубен режим“. Изберете номер за връзка. Кликнете върху "Напред“. Въведете съобщение, което искате някой да види, ако намери телефона ви. Кликнете върху "Готово“. За телефони с Android инструментът Find My Device ще заключи телефона ви и ще ви позволи да зададете парола, ПИН код или шаблон, ако все още нямате такъв. Ето стъпките: Отидете на Find My Device. Влезте, като използвате акаунта в Google, който е свързан с вашия телефон.



Ако имате повече от един телефон, изберете го от менюто в горната част на екрана. Кликнете върху "Защитено устройство“. Въведете съобщение и телефонен номер за връзка, който някой може да види, за да се свърже с вас, ако намери телефона ви. Кликнете върху "Защитено устройство“ и готово!, пише actualno.com.