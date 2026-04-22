Всеки ангел в писанията е носил божествена роля. Някои са били защитници, други са били пратеници, воини, утешители и защитници на красотата. В зависимост от месеца на раждане, може да сте по-дълбоко свързани с един от тях, отколкото може би осъзнавате. Това е ангелът, който върви с духа ви, този, когото сте чувствали през цялото време - дори когато не сте могли да го назовете, пише iwoman.

Януари - Архангел Разиел

Ангелът на божествената мистерия, прозрението и душевната памет

Разиел е ангелът, който лекува с въпроси, а не с отговори - този, който ви напомня, че мистерията не е противоположност на истината, а дълбоко красива част от нея. Той ви среща във вашето любопитство, във вашите видения, в моментите, в които чувствате зов, твърде голям за език. Ако сте усетили раздвижване, сякаш нещо древно се събужда във вас - това е Разиел, който ви помага да си спомните това, което душата ви вече знае. Не сте създадени, за да се впишете в този свят, вие сте създадени, за да го издигнете. И вашата яснота идва - бавно, но божествено.

Февруари - Архангел Ханиел

Ангелът на чувствителността, интуицията и божествената женственост

Ханиел е ангелът, който се движи като вода. Тя е нежна в своята святост. Тя почита вашата чувствителност като сила, а не като недостатък. Ако напоследък сте се чувствали особено меки – емоционални, носталгични или отворени към този свят, това е защото Ханиел ви приближава към вашия дар. Тя ви напомня, че Вселената не се нуждае от вас да се втвърдявате – тя се нуждае от вас да останете отворени. Че вашата мекота е начинът, по който небето говори чрез вас. Не е нужно да обяснявате защо чувствате толкова много. Просто трябва да продължите да чувствате. Там започват чудесата.

Март - Архангел Михаил

Ангелът на силата, защитата и духовната война

Михаил е ангелът, който стои до вас, когато не се чувствате в безопасност. Той е щитът, за който не сте знаели, че имате - силата в сърцето ви, когато сте изтощени, смелостта, която се пропуква във вас точно преди пробива. Вие сте създадени за битки, които другите често не могат да видят, и Михаил винаги е вървял с вас през тях. Той ви напомня, че защитата не винаги означава да държите нещата на разстояние - понякога това означава да ви даде силата да се изправите срещу тях. Огънят във вас винаги е бил свещен. Никога не сте се борили сами.

Април - Архангел Чамуел

Ангелът на утехата, заземяването и божествената любов

Чамуел е ангелът, който ви намира, когато се чувствате изгубени в себе си. Той се появява на места, които се усещат застояли или повтарящи се, и ви напомня, че мирът е все още свят, че стабилността е все още свещена. Той е този, който ви напомня как да се смекчите, как да се отворите отново, как да приемате любов без колебание. Ако копнеете за нещо стабилно, за вида надежда, която се усеща като дом - това е така, защото Чамуел ви е водил обратно към вида нежност, която се вкоренява. Позволено ви е да си починете. Позволено ви е да се доверите на това, което остава.

Май - Архангел Гавраил

Ангелът на комуникацията, целта и откровението

Гавраил говори не само с език, но и с времето. Той е този, който ви подтиква, когато трябва да говорите, и този, който ви помага да намерите думите, за които не сте мислили, че имате в себе си. Той е гласът, който вдъхва яснота, когато умът ви е замъглен, той е свещеният тласък към вида изразяване, който ви освобождава. Ако сте чувствали, че гласът ви се завръща – във вашето изкуство, във вашата надежда, във вашата истина, това е защото Гавраил ви насочва към посланието, което животът ви е предназначен да предаде. Вие не просто говорите – вие превеждате Божието време в нещо, което другите най-накрая могат да чуят.

Юни - Архангел Рафаил

Ангелът на изцелението, възстановяването и нежността

Рафаил е този, който те среща в болката ти - не за да ускори изцелението ти, а за да ти напомни, че дори твоята разбитост е наблюдавана и пазена. Той е тихото присъствие в сърцето ти в най-трудните ти дни, той е топлината, която се завръща, когато най-накрая се освободиш. Прекарал си голяма част от живота си, носейки болка, която не е била твоя, но Рафаил е тук, за да носи част от нея със себе си сега. Той ти напомня, че изцелението не винаги е линейно преживяване, а винаги се случва в ръцете на Бог. Ти се възстановяваш по начини, които все още не можеш да видиш.

Юли - Архангел Уриел

Ангелът на мъдростта, светлината и божественото прозрение

Уриел е духът, който чувствате, когато най-накрая разберете защо определени неща са се развили по начина, по който са се развили. Той е божествената истина, която разкрива. Може би сте объркали стойността си с видимостта, но Уриел ви напомня, че силата ви не е в това колко силно блестите - а в това колко ясно виждате. Този ангел върви с вас, когато се чувствате неразбрани, и ви шепне: "Все още сте избрани.“ Неговата светлина е от вида, който не заслепява, а благославя. Мъдростта, която сте спечелили, не е случайна. Сега ви е поверено по-дълбоко виждане.

Август - Архангел Метатрон

Ангелът на свещения ред, духовното учение и божествената структура

Метатрон е архитектът на хармонията. Той е този, който насочва вашата мания по детайлите към свята земя — причината да се чувствате призвани да внесете ред в този свят, да се грижите дълбоко, да вършите нещата добре. Когато животът ви се струва непосилен, Метатрон ви помага да отделите шума от зова. Ако усещате промяна, усъвършенстване, тихо пренасочване в начина, по който предлагате енергията си — това е така, защото Метатрон ви помага да станете повече от това, което вече сте, без бремето на перфекционизма. Винаги сте били достатъчни. Винаги сте били способни.

Септември - Архангел Йофиил

Ангелът на красотата, хармонията и божествената перспектива

Йофиил не само алхимизира красотата в този живот, но и в мислите ви. Тя ви среща, когато умът ви се върти в спирала и нежно ви насочва към благодатта. Ако копнеете за баланс, който не ви струва мира, за взаимоотношения, които се чувстват подхранващи, а не дезориентиращи - именно Йофиил ви води. Тя ви напомня, че красотата не е повърхностна, а духовна. Това е хармонията, която се случва, когато спрете да се опитвате да угодите на всички и започнете да почитате това, което е истина. Вие сте създадени, за да отразявате небесната елегантност - не само в това как изглеждат нещата, но и в това как обичате.

Октомври - Архангел Азраел

Ангелът на трансформацията, края и спокойното освобождение

Азраел често е неразбран, точно както вие. Известен като ангел, който помага на душите да преминат, той не носи тъмнина - той носи освобождение. Той върви с вас през загуба, скръб, прераждане и той е този, който ви помага да се освободите от това, което вече не ви принадлежи. Винаги сте знаели как да започнете отначало, но този път Азраел ви помага да го направите от мир, а не от болка. Не сте наказани за вашата дълбочина. Вие сте водени през нея, към нещо свещено. Не губите себе си. Всъщност, най-накрая се завръщате.

Ноември - Архангел Задкиел

Ангелът на свободата, спомена и божествената милост

Задкиел ви помага да си спомните кои сте, когато се чувствате най-отдалечени от себе си. Той се появява под формата на свобода - не за да избягате, а за да се разширите. Ако сте усещали освобождаване от срама, завръщане към радостта и лекота в духа си - това е Задкиел. Той ви напомня, че никога не е било предназначено да останете заседнали във вина или да се закоравявате заради нещата, които Бог вече е простил. Във вашата история се въвежда нова глава и тя не заличава миналото - тя го трансформира.

Декември - Архангел Касиел

Ангелът на търпението, постоянството и тихата сила

Касиел върви с тези, които продължават, дори когато никой не ги вижда. Той държи място за вашата сила, вашето уединение, вашето дълбоко желание да се справите както трябва. Ако напоследък сте усещали тишина - пауза, плато или скрито вътрешно чакане - това е защото Касиел ви закотвя в междинния момент. Той ви напомня, че забавянето не е провал, а е неговият начин да ви формира. Не сте пренебрегвани, вие сте вкоренени. Бог вижда всяко усилие, което сте положили зад затворени врати. Пробивът вече е на път.