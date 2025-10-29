Небето над Зонгулдак, Турция тази сутрин беше истински природен феномен, съобщават от Meteo Balkans. Три последователни водни смерча се образуваха над морето, изумявайки зрителите от брега.Кадрите, заснети секунда по секунда с мобилни телефони, бързо се разпространиха в социалните мрежи.Експерти предупреждават, че подобни "водни смерчове“ ще стават по-чести в Черно море с повишаването на температурите, а рибарите и малките лодки са предупредени да бъдат внимателни, съобщава сайтът milliyet.com.tr