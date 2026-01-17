Зрителите останаха очаровани от новия външен вид на Неве, сравниха я с Мерил Стрийп
Много от феновете правят директно сравнение с последната ѝ голяма телевизионна изява в риалити формата "The Traitors“ (Трейтърс). Там Неве стигна доста напред в риалитито, но ролята ѝ на "предател“ и тежките физически и психически изпитания се бяха отразили на вида ѝ.
В социалната мрежа Threads потребители коментират:
Това прави сегашната ѝ трансформация още по-впечатляваща. От уморения вид няма и помен, а на негово място виждаме една уверена и блестяща жена.
В интернет не липсваха дискусии и теории на какво се дължи тази промяна.
Няколко потребители независимо един от друг отбелязаха приликата ѝ с холивудската легенда Мерил Стрийп, визирайки изтънчения ѝ и класен външен вид.
Естетически корекции: По-наблюдателните дами предполагат, че става дума за добра комбинация от "ботокс, филъри, мезотерапии и апаратни процедури“, като добавят, че веждите (микроблейдинг) също допринасят за по-отворения поглед.
Други са по-скептични и смятат, че камерите в студиото са с включени филтри за заглаждане, които правят кожата да изглежда порцеланова.
Независимо от причината, общото мнение е категорично: "Много е хубава, има огромна промяна“.
Както често се случва, коментарите не минаха и без лек социален сблъсък. На въпроса на потребителка "Искам да знам как се поддържа“, последва остра реакция, че подобно мислене ни държи в капана на патриархата и очакванията към жените.
"Не го казвам с такава конотация… очевидно го е направила, за да се почувства по-добре тя самата в кожата си. Промяната е очевидна и действително изглежда много по-сияйна и освежена. Не трябва да забравяме, че знаменитостите полагат особено големи усилия за това как изглеждат, точно защото се показват постоянно.“
Дали е ботокс, добър гримьор, осветление или просто вътрешно удовлетворение – няма значение. Невена Бозукова доказва, че една жена над 50 може да изглежда зашеметяващо и да се чувства комфортно в кожата си, без това да влияе на безспорните ѝ актьорски умения.
