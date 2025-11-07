Зуека с нова визия
©
Днес той изглежда по-различно от всичко, което сме свикнали да виждаме на малкия екран – Зуека е пуснал брада и сякаш напълно е променил стила си. Новата му визия предизвика вълна от коментари в социалните мрежи и вдъхнови мнозина с усещането за спокойствие и свобода, което излъчва.
Снимка с новия имидж на Зуека наскоро сподели актрисата Йоана Темелкова, която заедно със съпруга си, актьора Мартин Гяуров, беше на почивка в Испания.
Кадърът, публикуван в социалните ѝ профили, показва усмихнатия Васил Василев с прошарена брада, небрежен стил и онзи познат топъл поглед, който сякаш казва повече от думи.
Мнозина фенове веднага забелязаха промяната и не скриха възхищението си – "Истински артистичен“, "Едно ново излъчване“, "Зуека си е същият – просто по-мъдър“ гласят част от коментарите.
След като напусна България през 2021 г., Зуека се отдаде изцяло на рисуването и създаването на изкуство. Днес той представя картините си в различни галерии, а почитателите му следят с интерес всяка нова изложба. Темите му са пъстри, позитивни и винаги с намигване – точно като неговия хумор.
Промяната във външния му вид – новата брада и артистичният стил – е не просто моден акцент. Тя изглежда като естествено продължение на вътрешната му трансформация.
Брадата му сякаш символизира новата му философия: да живееш по-бавно, по-истински, без излишна суета.
И може би именно това е най-вдъхновяващото – че зад брадата и новия стил стои същият Зуек, който винаги е бил различен, истински и обичан, пише Edna.bg.
Още по темата
/
Водеща на bTV роди момче
06.11
Още от категорията
/
Показа си новия силикон
03.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Почина Полин Колинс
11:33
Гардеробът на Деси Радева е в криза, извади рокля от нафталина
16:08 / 06.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.