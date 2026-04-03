Актьорът Йордан Ръсин, който спечели сърцата на зрителите с култовата роля на полицая Камен в хитовия сериал "Мамник“, крие зад гърба си лична история, по-вълнуваща и от филмов сценарий. Извън светлините на прожекторите, животът на артиста е белязан от една специална любов и силата да преодоляваш трудностите с усмивка, информира Plovdiv24.bg.

Йордан и неговата половинка Златина се запознават в НАТФИЗ, където той учи актьорско майсторство, а тя е в курса под него, посветила се на танцовото изкуство. Тяхната връзка е уникална – Златина е загубила слуха си преди 15 години, но това не пречи на общуването им.

"Тя не чува, а танцува. Като малка е ходила със слухови апарати, но мозъкът ѝ е загубил тази функция“, споделя откровено Ръсин. Вместо с жестомимичен език, двамата комуникират чрез четене по устни и дълбоко емоционално разбиране. Въпреки предизвикателствата, актьорът не спира да използва хумора като основен инструмент в ежедневието им.

Семейството е благословено с две деца – Александър и Йоана. Раждането на първородния им син съвпада с драматичен, но и куриозен момент от кариерата на Йордан. В деня на раждането на Александър, актьорът е на репетиция за нова постановка.

"Точно когато синът ми се роди, бях на репетиция и си счупих крака на представлението“, спомня си той. Така Ръсин посреща новия член на семейството си на патерици, доказвайки, че животът на артиста винаги е пълен с изненади.

Роден и израснал в пернишкото село Студена, Йордан Ръсин пристига в София без мащабна подготовка, но с огромен естествен талант. Днес той е признат за един от най-органичните актьори в съвременното българско кино и театър, успявайки да превърне всеки свой образ в любимец на публиката.

Историята на Йордан Ръсин и Златина е вдъхновяващ пример за това, че истинската близост не зависи от физическите сетива, а от волята да бъдеш до другия. Докато актьорът продължава да "изнася на гръб“ мащабни продукции, вкъщи той намира своя пристан в тишината, която неговата Златина изпълва с танци и обич.