Звезден рожденик: Тя е бивше гадже на Брад Пит, името й нашумява, когато е само на 18 години с роля във филма "Нос Страх"

© Американска филмова актриса и рок певица Джулиет Люис празнува рожден ден днес, научи Sofia24.bg. Името й нашумява, когато е само на 18 години, след великолепното изпълнение във филма на Мартин Скорсезе – "Нос Страх", където играе с актьори като Робърт Де Ниро и Ник Нолти. За ролята си тя е номинирана за наградите "Златен глобус“ и "Оскар“.



През следващата 1992 г. Джулиет Люис получава шанса да участва в поредната изключителна творба на Уди Алън – "Съпрузи и съпруги", както и в "Защо тъгува Гилбърт Грейп". За изпълнението си във филма "Убийци по рождение" Люис е удостоена с награда от филмовия фестивал във Венеция.



В първото десетилетие на XXI век се отддава на музикална кариера. Тя е автор на песни и вокалистка на водената от нея рок група Juliette and the Licks. Джулиет Люис също така участва в "Разбий ги" и "Пълно за празно". През 2003 г. Джулиет е номинирана за награда "Еми“ за изпълнението си в телевизионния филм Hysterical Blindness. През същата година се появява в музикалния клип към песента "Buried Alive By Love“ на финландската рок група ХИМ.



С това формирование тя има издадени три студийни албума: …Like a Bolt of Lightning (2004), You're Speaking My Language (2005) и Four on the Floor (2006). Сътрудничеството ѝ с музикантите продължава до 2009 г., когато тя създава нова група, наречена The New Romantiques, с която издава албума Terra Incognita (2009). През същата година Люис участва на един от най-големите рок фестивали в Европа – "Przystanek Woodstock“ (Гара Уудсток), Полша.



През 1999 година сключва брак със Стив Бера. Двамата се развеждат през 2003 г. Джулиет Люис e гадже на Брад Пит от 1990 до 1993 година.