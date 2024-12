Звездите, които нямат деца, но и не е проблем за тях

© Все повече звезди открито заявяват своето решение да не стават родители. Съвсем осъзнато и без да имат финансови или здравословни проблеми. В свят, в който очакванията на обществото често поставят семейството и родителството в центъра на човешките ценности, те съзнателно избират друг път.



Тези избори не са просто лични — те често са публично изследвани, критикувани и обсъждани. В този процес звездите не само защитават правото си на избор, но и вдъхновяват милиони, доказвайки че щастието и успехът могат да се дефинират извън рамките на традиционното семейство. И двете неща за тях вече не се ограничават до едно общоприето определение.



Тези знаменитости не се страхуват да отхвърлят стигмата и смело говорят за своя избор. Ето и част от тях:



Майли Сайръс



В интервю за списание ,,Elle" певицата споделя, че иска да се изправи срещу установените норми, че да бъде майка трябва да бъде приоритет за една жена.



"Докато не почувствам, че детето ми би живяло на земята с риба във водата, няма да привлека друг човек, който да трябва да се справи с това“, допълва певицата в същото интервю. Тя подчертава тясната връзка между децата и опазването на околната среда.



Опра Уинфри



Въпреки дългогодишната ѝ връзка с американския автор Стедман Греъм, Опра Уинфри е направила своя избор да няма както брак с партньора си, така и собствени или осиновени деца. Водещата твърди, че се възхищава на жените, които избират да бъдат майки и да отглеждат децата си.



"Не бих била добра майка. Нямам такова търпение. Имам търпение за кученца", споделя в интервю за Good Housekeeping U.K.



Дженифър Анистън



Актрисата неколкократно е говорила публично за проблемите, с които се е сблъсквала, опитвайки се да забременее. Актрисата има опит с инвитро, китайски чайове и др.



През 2014 г. гостува в The Today Show, където заявява:



"Нямам списък с неща, които трябва да се направят, и ако не са изпълнени, значи съм се провалила в това, че съм жена, или в достойнството ми като жена."



Анна Кендрик



Известна със своята остроумна откровеност, тя отдавна приема с лекота прозвището "бездетна дама с котки“ и открито споделя:



"Майчинството не е за мен.“



В интервю за "Flow Space" през октомври 2024 г. звездата говори за двойните стандарти, пред които са изправени жените и мъжете, когато става дума за родителството. Според Кендрик мъжете често идеализират отглеждането на деца, докато жените са обременени с истинските отговорности.



Камала Харис







Кандидат-президентът на САЩ за 2024 г. беше жертва на опити за публично унижение от съперници за това, че няма биологични деца. Тя е майка на две осиновени деца, които я наричат ,,Момала"/,,Momala" (игра на думи между името и и мама).



В подкаста Call Her Daddy, където гостува през 2024 г. Камала Харис изказа позицията си по темата:



"Чувствам се много силна, всеки от нас има семейство по кръв и след това имаме семейство по любов. А аз имам и двете. И го смятам за истинска благословия."



Ким Катрал



Звездата от ,,Сексът и градът" отчасти поддържа ролята на Саманта и в реалния живот.



"Когато бях на 5, фантазията ми беше да имам сто кучета и сто деца. Осъзнах, че голяма част от натиска, който изпитвах, беше от външни източници и знаех, че не съм готова да направя стъпка към майчинството. Да бъда биологична майка просто не е част от моето преживяване.“, казва актрисата пред O, The Oprah Magazine през 2003 г.



Доли Партън



През 2014 г. певицата споделя в интервю за ,People Country, че е израснала в голямо семейство с осем по-малки братя и сестри.



"Обичам децата им като свои внучета, а сега имам и правнуци! Наричат ме ,,леля баба". Сега съм ДжиДжи, което е прабаба. Често си мисля, че просто не ми е писано да имам деца, за да могат децата на всички да бъдат мои", добавя кънтри звездата.



Лайза Минели



"В днешно време, защо да се жениш? Никой друг не го прави. Не е като да искам да имам деца, опитах това, но не се получи, за съжаление," казва звездата от Кабаре в ,,Access Hollywood Live" през 2012 г.



Тя споделя, че това й е помогнало, защото така може да работи с деца от цял свят. Певицата се включва в проекти, които подкрепят деца с мозъчни дефицити и такива със СПИН, цитира Ladyzone.bg.