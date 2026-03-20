Риалити звездата Ниа-Косара и половинката ѝ Неделчо Богданов се насладиха на страхотен обяд на 6 метра под морското равнище по време на романтичната си ваканция на Малдивите, видяВлюбената двойка плати 700 долара за гурме преживяване в компанията на акули и екзотични риби.Двойката е била транспортирана с частна лодка до малък, уединен остров, където се намира уникалното архитектурно съоръжение. Ресторантът предлага 180-градусова панорама към океанското дъно, превръщайки обяда в истинско визуално приключение."Намираме се на 6 метра под вода, гледахме красиви корали и див океански живот докато хапвахме вкусна храна. Кадрите ни не са много красиви, но изживяването беше неповторимо", пише Ниа.Припомняме, че любовната искра между двамата се запали преди три години, малко след участието на Ниа в "Ергенът“, когато тя гостува в подкаста на Неделчо. Двамата имат близо 20-годишната разлика във възрастта, но това явно не е пречка за тях. Малката им дъщеричка Ая се роди преди една година.