ЗАРЕЖДАНЕ...
bTV и Сашо Кадиев в центъра на скандал с измислен наследник на Павел Вежинов
©
"Откритието“ бе направено в предаването "България търси талант“, където участник на име Чавдар Илиев три пъти заяви, че е правнук на Вежинов. Водещият Сашо Кадиев прие твърдението без проверка и дори подари на участника романът "Нощем с белите коне“.
Малко след излъчването, Павлина Делчева-Вежинова публикува възмутен пост във Facebook, в който категорично опроверга информацията:
"ТОВА НЕ Е ВЯРНО! ПАВЕЛ ВЕЖИНОВ НЯМА ПРАПРАПРАВНУК, И ТО ОТ СЕЛО АЛДОМИРОВЦИ.
Днес поредната жълтина – някакво момченце се представи за прапраправнук на баща ми. А bTV и онова Сашко Кадиев, което познава и Пальо и мен, и което много добре знае, че това е невъзможно, се беше даже подготвил и беше извадил "Нощем с белите коне“, за да му я подари.
Ваш`та лъжлива жълта телевизия. За съжаление тази лъжа ще си остане непоправена и в умовете на скудоумното население ще остане, че баща ми има неграмотен прапраправнук, който нищо не е чел, ама иска да е писател.“
До момента bTV не е излязла с официален коментар по случая.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Наричаха я Желязната лейди на телевизионния екран. След първия развод отива да празнува в ресторант с бившия
12.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.