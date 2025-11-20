През 2024 г. 12,2% от материалите, използвани в ЕС, са били от рециклирани материали. В България той е 5%. Индикаторът, известен като "процент на кръгово използване на материали“ или "коефициент на кръговост“, измерва приноса на рециклираните материали в общото използване на материали.В сравнение с 2023 г. процентът на кръговост се е увеличил с 0,1 процентни пункта (п.п.), но това е най-високият дял, регистриран досега. В сравнение с 2015 г., процентът е с 1,0 п.п. по-висок.Данните са на Евростат, цитирани отПрез 2024 г. процентът на кръговост е бил най-висок в Нидерландия (32,7%), следван от Белгия (22,7%) и Италия (21,6%). Най-нисък процент е регистриран в Румъния (1,3%), Финландия и Ирландия (по 2,0%) и Португалия (3,0%). Разликите в процента на кръговост между страните от ЕС зависят от баланса между новите ресурси, извлечени от околната среда, и тези, които се връщат обратно в икономиката.Между 2015 и 2024 г. степента на кръговост се е увеличила в 21 държави от ЕС. Малта (+14,0 процентни пункта), Естония (+9,1 процентни пункта), Чехия (+7,9 процентни пункта), Словакия (+7,2 процентни пункта) и Нидерландия (+5,3 процентни пункта) са регистрирали най-голямо увеличение на степента на кръговост през този период. Обратно, този процент е намалял в 6 държави от ЕС, най-вече в Полша (-4,2 процентни пункта) и Финландия (-3,2 процентни пункта).Що се отнася до различните видове материали, степента на кръговост в ЕС през 2024 г. е била най-висока за металните руди с 23,4% (-1,2 процентни пункта в сравнение с 2023 г.), следвана от неметалните минерали с 14,3% (-0,1 процентни пункта), биомасата с 9,9% (+0,2 процентни пункта) и изкопаемите енергийни материали/носители с 3,8% (+0,4 процентни пункта).Планът за действие за кръгова икономика от 2020 г. има за цел да удвои процента на използване на материали в кръгова икономика в ЕС до 2030 г., за да достигне 23,2%.